Google s’assure que les futurs téléphones Android offrent aux utilisateurs ces options de sécurité et d’urgence

Options requises pour l’accès GMS

Google Mobile Services – ou GMS – est une suite d’applications tellement essentielle pour les utilisateurs d’Android que les appareils sans cela ont souvent du mal à trouver un public. Avec Chrome, YouTube, Maps et bien plus encore, certaines des applications les plus vitales d’aujourd’hui sont toutes incluses dans un seul package. Pour se qualifier pour le GMS, les fabricants doivent répondre à un ensemble d’exigences standard. Une nouvelle règle pour Android 12 met l’accent sur la page des paramètres « Sécurité et urgence » de votre téléphone, garantissant que chaque utilisateur Android dispose d’un niveau de protection de base contre les réactions allergiques, les tremblements de terre, etc.

Comme l’a remarqué Mishaal Rahman sur Twitter, les informations médicales, les contacts d’urgence, les SOS d’urgence, les services de localisation et les alertes de tremblement de terre et d’urgence sont désormais tous des applications requises en vertu des règles GMS. Beaucoup de ces fonctionnalités sont présentes sur Android depuis des années, soit directement implémentées par Google, soit ultérieurement par les fabricants d’appareils, mais c’est formidable de les voir désormais considérées comme obligatoires pour tous les téléphones et tablettes grand public.

Si vous utilisez toujours Android 11, « SOS d’urgence » est probablement la seule option de cette liste qui semble inconnue. Cette fonctionnalité est nouvelle pour Android 12 et peut être trouvée dans l’application Sécurité personnelle sur les appareils Pixel. L’une des premières fonctionnalités à apparaître lors des aperçus des développeurs de l’année dernière, SOS vous permet d’appuyer rapidement cinq fois sur le bouton d’alimentation pour appeler les services d’urgence après une brève attente de cinq secondes.

Rahman note que bon nombre d’entre eux, y compris les alertes de tremblement de terre, les alertes d’urgence sans fil et les services de localisation, sont tous intégrés au menu des paramètres d’Android via les services Play, bien que la disponibilité puisse dépendre de votre région.

Ce n’est pas la seule nouvelle exigence GMS pour la mise à jour la plus récente d’Android. Les lecteurs d’écran pour tout utilisateur malvoyant sont désormais également des composants nécessaires. TalkBack est probablement le plus connu de ces services, facilement inclus en préinstallant l’application Accessibility Suite.

