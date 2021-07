Google s’attaque aux publicités frauduleuses

in

07/02/2021 à 8h50 CEST

SPORT.es

Google réprime les publicités pour les escroqueries financières au Royaume-Uni selon la BBC. Depuis le 30 août, toute entreprise qui annonce des services financiers dans le moteur de recherche doit être autorisé par la Financial Conduct Authority. L’année dernière, la FCA a émis 1 200 avertissements aux consommateurs concernant des escroqueries annoncées par de fausses sociétés via les plateformes de médias sociaux.

La dernière décision de Google était une “étape importante”, a-t-il déclaré, mais la loi pourrait exiger une solution permanente. Le directeur général de Google Royaume-Uni et Irlande, Ronan Harris, a déclaré : « Bien que nous comprenions que cette mise à jour de la politique affectera divers annonceurs dans le domaine des services financiers, notre priorité absolue est d’assurer la sécurité des utilisateurs sur nos plateformes. »Des criminels ont volé plus de 1,2 milliard de livres sterling par le biais de fraudes et d’escroqueries en 2020. En mars, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a exhorté le gouvernement à introduire une obligation légale pour les sociétés Internet de supprimer les sites Web de fraude financière.