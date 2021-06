Google se penche sur les soins de santé ; s’engage à soutenir l’amélioration des infrastructures de santé et de la main-d’œuvre dans l’Inde rurale

Google investit également dans un programme avec Apollo Medskills pour améliorer les compétences de 20 000 travailleurs de première ligne pour la réponse rurale au covid-19

Élargissant sa réponse actuelle au covid-19 en Inde, Google a annoncé jeudi de nouveaux engagements pour aider à renforcer l’infrastructure de santé et la main-d’œuvre de l’Inde dans les zones rurales. Dans le cadre de son nouvel engagement, Google.org soutiendra l’achat et l’installation d’environ 80 usines de production d’oxygène dans des établissements de santé situés dans des zones rurales et dans le besoin, avec de nouvelles subventions d’environ 90 crores de roupies (12,5 millions de dollars) à GiveIndia et 18,5 crores de roupies ( 2,5 millions de dollars) à PATH.

Alors que l’Inde émerge lentement de la crise de ces derniers mois, il a été humiliant et inspirant de voir des individus, des communautés, des institutions et des gouvernements travailler ensemble pour gérer l’impact à une échelle que nous n’avons jamais connue auparavant, Sanjay Gupta, chef de pays et a déclaré le vice-président de Google Inde. « Notre objectif chez Google a été de veiller à ce que les gens disposent des informations et des outils dont ils ont besoin pour rester informés, connectés et en sécurité. Nous élargissons maintenant notre soutien au covid-19 pour aider à renforcer l’infrastructure et la main-d’œuvre de la santé en Inde, en particulier dans les zones rurales. Avec ces nouveaux engagements, Google est fier de soutenir nos partenaires dans la construction d’un système de santé plus vaste et mieux équipé, d’aider l’Inde à se stabiliser après la deuxième vague et de jeter les bases d’un système de santé durable et prêt pour l’avenir », a-t-il ajouté. .

En outre, Google investira également dans les efforts d’Apollo Medskills pour aider à perfectionner 20 000 agents de santé de première ligne grâce à une formation spécialisée en gestion de Covid-19 et renforcer le personnel de santé rural et les systèmes de santé ruraux stressés. Pour cela, Google.org écrira également une subvention de 3,6 crores de roupies (500 000 $) à ARMMAN pour exécuter des programmes de formation pour 180 000 militants accrédités en santé sociale (ASHA) et 40 000 infirmières sages-femmes auxiliaires (ANM) dans 15 États indiens. ARMMAN utilisera également la subvention pour mettre en place un centre d’appels afin de fournir une aide et des conseils supplémentaires aux ASHA et aux ANM, le cas échéant.

Ces nouveaux engagements s’appuient sur le financement de Rs 135 Crore (18 millions de dollars) annoncé par Google en avril pour la réponse COVID-19. Il s’agit notamment de deux subventions de Google.org, d’un total de Rs 20 Crore à GiveIndia pour fournir une aide en espèces aux familles les plus durement touchées par la crise pour les aider dans leurs dépenses quotidiennes, et l’UNICEF pour aider à obtenir des fournitures médicales d’urgence, y compris de l’oxygène et du matériel de test, là où il est le plus nécessaire en Inde. En plus de cela, les googleurs du monde entier ont fait un don et aidé à collecter 7 millions de dollars pour des organisations soutenant les communautés à haut risque et marginalisées.

