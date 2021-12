Google recrute une équipe « Augmented Reality OS » axée sur la création de logiciels pour un « appareil AR innovant », selon les offres d’emploi repérées par 9to5Google. L’équipe est dirigée par Mark Lucovsky, qui a annoncé qu’il avait rejoint l’entreprise cette semaine. Lucovsky a précédemment travaillé chez Meta pour développer une alternative interne à Android pour alimenter le matériel de l’entreprise, et a également co-écrit le système d’exploitation Windows NT.

Selon les offres d’emploi de Google, l’équipe du système d’exploitation de réalité augmentée construit « les composants logiciels qui contrôlent et gèrent le matériel sur [its] Produits de réalité augmentée (RA). C’est loin d’être le premier essai de Google pour développer un logiciel AR et fait suite au travail de l’entreprise sur ARCore pour Android et Tango. Le Google Glass de la société, destiné au marché des affaires et des entreprises, est actuellement basé sur Android.

Ce matin, je suis devenu Noogler. Mon rôle est de diriger l’équipe du système d’exploitation pour la réalité augmentée chez Google. Si vous êtes intéressé à me rejoindre dans ce voyage, je serais ravi de parler. Voici un lien vers l’un des nombreux postes que je travaille à combler : https://t.co/a4glyeFxVD pic.twitter.com/hVAVKcZvQJ – Mark Lucovsky (@marklucovsky) 13 décembre 2021

« Nous nous efforçons de rendre l’informatique immersive accessible à de nombreuses personnes via des appareils mobiles », lit-on sur une liste d’emplois pour un ingénieur logiciel senior de l’équipe, ajoutant qu’ils seront chargés d’aider à « créer des expériences de réalité augmentée convaincantes sur du matériel hautement personnalisé. plates-formes. Il existe d’autres listes pour les développeurs axés sur la caméra et le matériel d’entrée, et certaines mentionnent le «développement du système d’exploitation en temps réel (RTOS)».

Alors que la plupart des postes sont basés aux États-Unis, 9to5Google note que certains sont basés à Waterloo, au Canada. C’est ici que North, la société de réalité augmentée à l’origine des lunettes intelligentes Focals que Google a acquises l’année dernière, est basée.

Entre cette acquisition et ces postes vacants, il semble que Google soit de plus en plus sérieux dans le développement et la sortie de plus de matériel AR. Le regain d’intérêt ne peut pas arriver assez tôt, avec la rumeur selon laquelle Apple sortirait son propre casque de réalité mixte dès l’année prochaine.