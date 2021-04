Google Search Lists George Floyd en tant qu ‘«artiste hip-hop américain», présente ses chansons sur la toxicomanie ⋆ .

L’aficionado décédé du fentanyl, George Floyd, est répertorié dans les résultats de recherche Google comme un «artiste hip-hop américain», à l’heure de la presse jeudi. Google a également utilement présenté certains des titres de chansons de l’artiste Floyd, y compris des références à la toxicomanie. Voici ce que les utilisateurs de Google peuvent trouver lorsqu’ils recherchent George Floyd:

Google propose des titres de chansons de George Floyd, notamment «Gone On That X And ​​Codeine» et «Codeine Fiend», ainsi que «SUC 4 LIFE» et «We Make Money Playa».

NATIONAL FILE a rapporté: Dans sa déclaration liminaire, l’avocat de la défense de Derek Chauvin a révélé que George Floyd cachait des pilules contenant de la méthamphétamine et du fentanyl aux agents dans sa bouche.

Eric Nelson, l’avocat principal de la défense de l’officier Derek Chauvin, qui est accusé de meurtre après la mort de George Floyd pendant sa garde à vue à la fin du mois de mai de l’année dernière, a fait ses déclarations liminaires dans le procès de Chauvin lundi matin.

Floyd, qui avait 47 ans lorsqu’il est décédé, a acheté des cigarettes dans un magasin du coin local avec un faux billet de 20 $, la police l’a donc appelé. Le directeur du magasin lui aurait demandé d’échanger la fausse facture contre une vraie ou de rendre les cigarettes, mais Floyd a refusé, selon la déclaration de Nelson.

Avant l’arrivée de la police, Floyd a passé entre 20 et 30 minutes dans une voiture Mercedes Benz avec ses amis. « Alors qu’ils étaient dans la voiture, M. Floyd a consommé ce que l’on pensait être deux pilules de percocet », a déclaré Nelson dans sa déclaration, révélant que ses amis témoigneront plus tard que « M. Floyd s’est endormi dans la voiture et qu’ils ne pouvaient pas réveille le. »

Lorsqu’il est confronté à la police, «M. Floyd a mis de la drogue dans sa bouche dans le but de les dissimuler», a déclaré Nelson, ajoutant que des vidéos de surveillance ultérieures de l’autre côté de la rue montrent qu’il existe des preuves de «dissimulation supplémentaire de substances contrôlées».

Cependant, alors que les amis de Floyd pensaient que les pilules étaient du percocet, après l’exécution de mandats de perquisition sur la Mercedes Benz les 27 mai et 9 décembre de l’année dernière, «les agents de la BCA ont trouvé divers éléments de preuve au cours de cette perquisition, y compris deux pilules … qui ont été révélées à être un mélange de méthamphétamine et de fentanyl », a noté Nelson. Les pilules avec cette concoction de méthamphétamine et de fentanyl que Floyd a probablement consommé sont connues sous le nom de «speed-ball» – un mélange d’un opiacé et d’un stimulant.

Selon Nelson, les pilules partiellement dissoutes trouvées lors de la fouille de la voiture de police 320 où Floyd était détenu étaient également compatibles avec les pilules trouvées dans la Mercedes Benz, contenant à la fois de la méthamphétamine et du fentanyl. Analysyts a en outre découvert que l’ADN et la salive correspondant à Floyd ont été trouvés dans les pilules.

Nelson a en outre noté que bien que Floyd ait été vu comme ayant consommé ces pilules par ses amis, et qu’un rapport d’autopsie ultérieur montrait à la fois de la méthamphétamine et du fentanyl dans son système, Floyd a dit à l’officier King et à l’officier Lane qu’il était « sur rien » lorsqu’il était confronté à son état d’intoxication actuel.