Google s’éloigne des APK dans le Play Store en août

Google a annoncé cette semaine qu’il rendrait obligatoire l’adoption de l’Android App Bundle (AAB) sur les packages Android (APK) pour les nouvelles applications soumises à partir d’août 2021. La société avait précédemment introduit l’Android App Bundle comme une nouvelle façon de formater les applications pour publication sur le Play Store en 2018. Il avait été adopté par des développeurs aussi prestigieux que Netflix et Adobe.

Les bundles d’applications Android offraient des avantages aux utilisateurs sous la forme de téléchargements plus petits. Pour faire simple, une installation APK devrait être compatible avec toutes les configurations et langues d’appareils prises en charge, tandis qu’une application packagée AAB ne téléchargerait que ce qui était nécessaire pour votre appareil et votre combinaison de langues. Pour les développeurs, Google les présente comme plus efficaces et entraînant moins de désinstallations de la part des utilisateurs. Ils sont également plus sécurisés via Google Play App Signing, empêchant les applications d’être compromises.

Alors que les développeurs avaient la possibilité de choisir entre les APK et les AAB dans le passé, les nouvelles applications soumises au Play Store n’auront plus cette option. Les applications existantes sont exemptées, bien que l’utilisation du mot « actuellement » signifie que Google est susceptible de modifier cette exigence à l’avenir.

Comme toujours, le problème pour les développeurs est que s’ils veulent cibler l’Amazon App Store pour les tablettes Fire et les PC Windows 11, l’AppGallery de Huawei pour HarmonyOS et le Google Play Store, ils devront avoir des bases de code complètement séparées pour chaque plate-forme. , et seul Google bénéficie de ces changements. Les développeurs sont déjà confrontés à des obstacles car chaque magasin d’applications possède son propre ensemble d’API communes, ce qui peut entraîner encore plus de frictions qui peuvent décourager certains de prendre en charge les magasins d’applications tiers.

