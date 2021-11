Google serait intelligent de garder Magic Eraser une exclusivité Pixel 6, au moins pendant un certain temps

La nouvelle fonctionnalité de retouche photo de Google, « Magic Eraser », est un outil très intuitif et bon, mais n’est pas révolutionnaire, disent certains experts, ajoutant qu’une multitude d’applications et d’autres téléphones ont des capacités similaires. Cependant, ils disent que si Google est sérieux au sujet de ses avancées matérielles, il devrait conserver la fonctionnalité exclusive à la gamme Pixel 6 et aux futurs téléphones, au moins pendant un certain temps.

La nouvelle fonctionnalité a été longue à venir. Annoncé pour la première fois en 2017, Magic Eraser supprimera les images d’arrière-plan indésirables en utilisant la puissance de la puce développée en interne par Google, Tensor, et ses capacités de traitement de l’IA. Tensor recherchera d’abord tous les objets ou personnes en arrière-plan d’une image (à supprimer) qui a été prise sur un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro ou qui a été téléchargée. Alternativement, vous pouvez également mettre en évidence ou encercler manuellement des objets pour aider Tensor à identifier ce qui doit être supprimé. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour certaines images au premier plan d’une photo.

Ara Waggoner et Nick Sutrich d’Android Central disent tous deux dans leurs critiques des téléphones que la fonctionnalité est convaincante. Sutrich déclare en outre que « la fonctionnalité n’est pas parfaite, mais c’est un pas énorme dans la bonne direction et un excellent exemple de la façon dont l’IA peut simplifier ou permettre des tâches autrement impossibles ».

Mishaal Rahman, rédacteur technique principal chez Esper et ancien rédacteur en chef de XDA Developers, est d’accord dans une interview notant que les résultats de la fonctionnalité ne sont pas parfaits et « pas représentatifs de ce que Google a taquiné il y a quatre ans ». Mais, dit-il, ils sont « plus que passables en un coup d’œil, surtout lorsqu’ils sont visualisés sur de minuscules écrans de smartphone, et c’est plus que suffisant pour la plupart des gens ».

À l’heure actuelle, la fonctionnalité est exclusive à la gamme Pixel 6, qui fait partie des meilleurs appareils Android. Cependant, Rahman a demandé dans un tweet combien de temps il faudrait avant que Google décide d’offrir Magic Eraser en tant que fonctionnalité premium pour tous les abonnés Google One. Google One est un service d’abonnement développé par Google qui offre un stockage cloud étendu ainsi que d’autres fonctionnalités premium.

Magic Eraser sert de différenciateur clé entre la gamme Pixel 6 et les autres appareils Android

Et bien que Rahman admette qu’il n’est pas de son ressort de connaître les plans marketing de Google, il dit que si Google est sérieux au sujet du matériel Pixel, « comme ils le disent maintenant, alors ils devraient garder cette fonctionnalité exclusive au Pixel 6 ».

En faisant cela, Rahman explique que cela servirait de différenciateur clé entre la gamme Pixel 6 et d’autres appareils.

« Si Magic Eraser était mis à la disposition d’autres appareils via, par exemple, un abonnement Google One, les utilisateurs ne pourraient pas prendre en compte cette fonctionnalité lors d’une comparaison de téléphone avant un achat », a-t-il déclaré.

Par exemple, supposons que quelqu’un considère le Samsung Galaxy S21 par rapport au Pixel 6. Dans ce cas, Rahman dit qu’il est plus intéressant d’acheter ce dernier car l’utilisateur aurait un accès exclusif à la fonction Magic Eraser.

« C’est encore plus vrai lorsqu’un autre appareil Android est ajouté au mélange, car, contrairement à Samsung, la plupart des autres fabricants d’appareils Android n’offrent pas de fonctionnalité comparable. Pourtant, si Google mettait Magic Eraser à la disposition de tous les utilisateurs disposant d’un Google One plan, alors ce ne serait même pas une considération », dit-il.

Jitesh Ubrani, responsable de la recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils dans le monde, ajoute au point de Rahman en indiquant dans une interview que de tous les derniers changements apportés à la gamme Pixel, Magic Eraser est celui qui est « démontrable et très accessible aux consommateurs ».

« Tout le monde a pris une photo qu’il souhaite voir améliorée en en effaçant une partie », dit-il. « De plus, c’est une fonctionnalité unique que la plupart des autres smartphones n’ont pas pour le moment, et cela distingue vraiment le Pixel du reste du pack. »

Ubrani dit qu’il peut voir Google garder la fonctionnalité exclusive aux téléphones, mais a du mal à la voir faire partie du service d’abonnement Google One, bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité intéressante.

« C’est quelque chose qui est peu susceptible d’être utilisé régulièrement, et plus important encore, cela dilue la proposition de valeur des téléphones Pixel. Google a beaucoup plus à gagner en faisant posséder un Pixel à un consommateur qu’en lui faisant payer une petite mensualité Le téléphone fournit des revenus et un flux de données pendant toute sa durée de vie de propriété, et c’est une fenêtre sur les autres services de Google, tandis qu’un compte Google One est beaucoup plus limité en termes de portée », a déclaré Jitesh Ubrani d’IDC.

Et tandis qu’Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, est d’accord, il note que si Google devait différencier le dispositif Pixel avec des fonctionnalités exclusives, il devrait s’agir d’un package.

« Je ne pense pas qu’une seule fonctionnalité permettrait d’accomplir [Google’s seriousness about the Pixel hardware] effectivement, il faudrait que ce soit une suite de fonctionnalités », dit-il.

Avi Greengart, président et analyste principal chez Techsponential, déclare que la fonctionnalité est une exclusivité de la gamme Pixel 6 pour le moment, et c’est en partie à cause de la dépendance à Tensor ; cependant, cela pourrait changer à l’avenir.

« Google propose de nombreuses fonctionnalités « Pixel first » qui font leurs débuts sur le Pixel avant d’être intégrées dans les versions générales d’Android à l’avenir. Magic Eraser restera probablement une exclusivité Pixel plus longtemps en raison de la dépendance au silicium Tensor de Google « , dit-il. « Cependant, Tensor n’a pas de capacités d’IA considérablement meilleures que les chipsets Qualcomm haut de gamme aujourd’hui, donc cela peut vraiment être plus un mouvement de différenciation de produit qu’une limitation technique. »

D’autres fabricants sont susceptibles de perfectionner leur matériel pour copier Magic Eraser

Source : Hayato Huseman / Android Central

Actuellement, Samsung est le seul grand fabricant à proposer une fonctionnalité similaire à Magic Eraser appelée « Object Eraser », mais cette fonctionnalité n’est pas aussi bonne que la version de Google, et c’est en partie parce que cette dernière est le résultat de la puce Tensor.

Ubrani dit qu’il est très probable qu’avec One UI 4 de Samsung, il existe une opportunité d’améliorations et de mises à niveau d’Object Eraser, mais ne le voit pas dépasser le succès que Google a eu avec cette fonctionnalité.

« Le principal avantage de Google est la grande collection d’images qu’il a accumulées grâce à Google Photos. Le pool de données auquel Google applique ses algorithmes d’apprentissage automatique est bien plus vaste et supérieur à celui de tout autre fabricant de smartphones. Cela restera l’ingrédient clé derrière le succès de Magic Eraser », dit-il.

« Personne n’a la quantité de données d’image ou d’algorithmes d’image de qualité que Google fait pour faire [Magic Eraser] possible », dit Anshel Sag.

Sag est d’accord et va jusqu’à dire qu’il s’attendrait à ce que Samsung essaie de s’associer à Adobe pour implémenter une meilleure version d’Object Eraser plutôt que d’essayer de reproduire la capacité de Google, qui « vient de ses modèles d’IA formés de manière unique et de ses performances d’inférence rapide. «

« Personne n’a la quantité de données d’image ou d’algorithmes d’image de qualité que Google fait pour faire [Magic Eraser] possible. De plus, il ne fera que devenir plus intelligent à mesure que de plus en plus d’utilisateurs commenceront à l’utiliser, ce qui pourrait aider Google à continuer à dominer la concurrence même s’ils implémentent des capacités similaires », a-t-il déclaré.

De plus en plus d’utilisateurs portent les capacités de Magic Eraser

Source : Alex Dobie / Android Central

Plus récemment, Rahman a révélé qu’un fichier APK modifié faisait le tour qui active Magic Eraser sur n’importe quel appareil Android compatible. Une fois installé, cet APK incite votre téléphone Android à penser que vous utilisez un Pixel 6.

Andrew Myrick d’AC a testé cela sur un Pixel 5 sous Android 12, et cela fonctionne plutôt bien. Cependant, il dit que les résultats finaux sont légèrement différents de ceux du Pixel 6, principalement parce que Google Photos ne s’appuie pas sur la puce Tensor.

Rahman note que le fichier APK est en fait une version de l’application livrée uniquement au Pixel 6 mais qui est extraite de l’appareil et téléchargée en ligne pour que d’autres puissent le télécharger.

« Bien que le traitement de l’image soit plutôt lent sur de nombreux appareils, ce qui suggère que Magic Eraser est au moins en partie accéléré par la puce Tensor du Pixel 6, il finit par fonctionner », dit-il. « Je pense qu’il est clair que Magic Eraser ne nécessite pas la puce Tensor pour fonctionner. »

Ishan Agarwal, expert en fuite et en technologie, a déclaré dans une interview que Google Agarwal note que Google, pour la plupart, a toujours gardé sa technologie de caméra pour lui-même et, par conséquent, les APK sont toujours apparus.

« Cela se produit généralement avec toutes les fonctionnalités que Google apporte à son application Google Camera pour les téléphones Pixel. Le téléchargement d’APK modifiés était quelque chose que beaucoup de gens faisaient car leurs téléphones ne disposaient pas du mode nuit de qualité Pixel ou d’un meilleur algorithme HDR », a-t-il déclaré. dit.

« Aujourd’hui, nous voyons les marques apporter elles-mêmes ces fonctionnalités et, par conséquent, il n’a pas été nécessaire de faire la même chose depuis un certain temps. Je doute que beaucoup le sachent ou se soucient suffisamment de la fonctionnalité jusqu’à ce qu’ils aient été initiés à un téléphone qui l’a, donc je ne pense pas que cela soit une motivation pour que Google rende la fonctionnalité plus largement disponible. »