Google s’est concentré sur le fait de rendre ses applications iPhone plus natives iOS

Les applications Google sur iOS ont longtemps été critiquées pour ne pas se sentir natives de la plateforme. Plus tôt cette année, les concepteurs de l’entreprise ont revu leur approche pour développer des applications iOS et ont opté pour un changement.

Les applications Google sur iOS ont longtemps regardé et fonctionné de manière presque identique à leurs homologues Android. C’est bien en soi et c’est la prérogative de l’entreprise, mais les passionnés d’Apple se sont plaints du fait que les applications Google ne respectaient pas les conventions et les « sensations » courantes d’iOS, entraînant ainsi une expérience utilisateur incohérente entre les clients propriétaires et tiers.

Dans les coulisses, cela était dû à la croyance de l’entreprise en « shar[ing] Composants d’interface utilisateur sur Google. » En créant leurs propres bibliothèques, un autre objectif était de « combler les lacunes dans UIKit », le cadre d’Apple pour la création d’applications.

C’est selon Jeff Verkoeyen, responsable de l’ingénierie du personnel pour Google Design sur les plates-formes Apple, dans un fil Twitter plus tôt cette semaine. Tout ce travail a finalement été open source en tant que composants matériels pour iOS (MDC) pour permettre à tout développeur tiers d’adopter les mêmes éléments d’interface utilisateur utilisés par les applications iPhone et iPad de Google, comme les boutons d’action flottants (FAB), les puces et les snackbars.

Mais alors que nous continuions à rechercher la parité des pixels multiplateforme, nos composants iOS s’éloignaient de plus en plus des fondamentaux de la plate-forme Apple, car ces fondements évoluaient également d’une année à l’autre.

En réponse, Google au début de 2021 « a commencé une évaluation approfondie de ce que signifie créer une expérience Google caractéristique sur les plates-formes Apple », et a demandé :

Un commutateur doit-il vraiment être construit sur mesure en alignement avec un système de conception générique ? Ou peut-il suffire d’utiliser simplement la solution système et de passer à autre chose ?

Google a conclu qu’il était temps pour cette dernière voie et que l’UIKit d’Apple avait suffisamment mûri pour les besoins internes. L’entreprise n’a plus eu à maintenir la plupart des composants personnalisés qu’elle a créés au fil des ans, y compris les barres d’applications (supérieures), les listes et les menus.

Au lieu de cela, il adoptera des contrôles standard et appliquera des « touches de marque légères » pour conserver l’apparence de Google sur iOS. Certains composants personnalisés sont toujours nécessaires et ils bénéficieront désormais de «plus d’attention et de concentration».

Dans le cadre de ce changement, Google a mis en juillet les bibliothèques iOS de Material en « mode maintenance ». Les nouvelles versions et les corrections de bogues seront limitées, la documentation n’étant plus mise à jour. Le conseil officiel de la société aux anciens utilisateurs développeurs est de « suivre les directives d’interface humaine d’Apple et d’envisager d’utiliser des composants UIKit modernes ou SwiftUI à la place ». Cela dit, il a également branché Flutter comme moyen «d’obtenir une apparence matérielle sur toutes les plateformes».

Outre la convivialité des applications, Google a rapidement adopté les fonctionnalités iOS récentes. Cela inclut des widgets pour la plupart des principaux services et une prise en charge pour devenir le navigateur ou le client de messagerie par défaut. En fait, le widget Google Photos a fait ses débuts sur iOS l’année dernière avant de venir sur Android en août.

En attendant, il reste à voir comment Material You impactera les applications Google sur iOS. Sur Android, Gmail, Agenda, Docs/Sheets/Slides, Drive, Keep et Meet ont tous été mis à jour avec le langage de conception personnalisé de Google. La navigation est inchangée, mais divers éléments de navigation ont été modifiés, comme le FAB circulaire se transformant en carré arrondi. Cependant, le changement le plus important est Dynamic Color, où l’ensemble de l’application adopte une palette de couleurs basée sur votre fond d’écran. Il est peu probable que DC arrive sur iOS, et les applications mises à jour finiront par utiliser une teinte bleue, comme sur les anciennes versions d’Android.

Le temps que nous économisons sans créer de code personnalisé est désormais investi dans la longue queue des détails UX qui rendent les produits vraiment agréables sur les plates-formes Apple. Pour paraphraser Lucas Pope, nous « nageons dans une mer de choses mineures », et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par cette nouvelle direction. – Jeff Verkoeyen (@featherless) 7 octobre 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :