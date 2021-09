Google s’est inspiré d’Apple pour les téléphones et les Chromebooks

Il semble que Google ait été inspiré par Apple en ce qui concerne les avantages des puces conçues sur mesure. La société avait déjà confirmé que le prochain smartphone Pixel 6 aurait un système sur puce (SoC) conçu par Google, et un nouveau rapport indique aujourd’hui que la société adopte la même approche pour les futurs Chromebooks.

La décision de Google aurait été motivée par le succès d’Apple avec ses Mac M1…

Notre site frère 9to5Google rapporte.

Après plusieurs fuites et notre propre rapport exclusif, Google a annoncé le mois dernier qu’il lancerait sa première puce de smartphone auto-conçue dans la série Pixel 6 plus tard cette année. Apparemment, les ambitions de l’entreprise ne s’arrêtent pas là. Aujourd’hui, un nouveau rapport affirme que Google construit également des puces pour les futurs Chromebooks. Nikkei Asia rapporte que Google développe sa propre conception de puce pour les Chromebooks qui remplacerait les processeurs fournis par Intel, AMD, MediaTek et d’autres marques. Cette décision était apparemment « inspirée » par le succès d’Apple avec le Mac M1. Les nouvelles puces Chromebook de Google seraient apparemment basées sur les conceptions Arm, un peu comme “Tensor” dans les téléphones mobiles ainsi que les puces MediaTek et Snapdragon qui apparaissent dans plus de Chromebooks. Le M1 d’Apple a également ses racines dans Arm. Google a été particulièrement inspiré par le succès d’Apple dans le développement de ses propres composants semi-conducteurs clés pour les iPhones, ainsi que par l’annonce de l’année dernière selon laquelle il remplacerait les processeurs Intel par ses propres offres pour les ordinateurs Mac et les ordinateurs portables, ont déclaré à Nikkei Asia deux personnes familières avec la pensée de Google.

Il faudra un certain temps au géant de la recherche pour faire la transition, le rapport indiquant que les premiers Chromebooks avec puces Google devraient être mis en vente dans le courant de 2023. Les Chromebooks sont disponibles dans une large gamme de prix, d’environ 100 $ à sommes à quatre chiffres. Vous pouvez même en transformer un en imitation Mac.

La nouvelle sera un nouveau coup dur pour Intel, qui perd déjà toute l’activité Mac d’Apple alors que la société poursuit sa transition de deux ans vers les Mac Apple Silicon – et semble maintenant sur le point de perdre également l’activité Chromebook.

La prochaine étape de la transition d’Apple devrait être le lancement de nouveaux modèles de MacBook Pro M1X plus tard cette année, dans les tailles 14 et 16 pouces.

Historiquement, les MacBook Pro à écran plus grand d’Apple offrent également des performances plus élevées que les modèles plus petits, mais une fuite prétend que les deux modèles auront des processeurs M1X identiques. Le rapport laisse cependant ouverte la possibilité de performances graphiques différentes entre les versions 14 et 16 pouces.

Intel reste convaincu qu’il peut rattraper, puis dépasser, les performances d’Apple Silicon, mais le fabricant de puces Apple TSMC a annoncé des plans pour des puces 2 nm dès le lendemain.

