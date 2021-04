Google sévit contre les applications qui peuvent voir les applications installées sur votre appareil

Google restreint les applications Android pouvant accéder à votre liste d’applications installées.La société limitera ces applications à des catégories telles que l’antivirus, la recherche d’appareils, les gestionnaires de fichiers et les navigateurs.

Google n’est pas étranger à l’établissement de la loi sur Android en ce qui concerne les autorisations que les développeurs sont autorisés à utiliser. La société sévit à nouveau et se concentre désormais sur les développeurs qui demandent inutilement une liste d’applications installées sur l’appareil d’un utilisateur.

XDA-Developers rapporte que Google a apporté des modifications à sa politique du programme pour les développeurs, ce qui rend plus difficile pour les applications de voir quelles autres applications sont installées. Plus précisément, Google n’autorisera l’autorisation dite QUERY_ALL_PACKAGES pour une application que si elle fait partie de la fonctionnalité de base, en indiquant que la liste des applications installées d’un utilisateur est « des informations personnelles et sensibles ». Cette autorisation entre en vigueur si un développeur cible le niveau d’API 30 (Android 11).

«L’utilisation autorisée comprend; recherche d’appareils, applications antivirus, gestionnaires de fichiers et navigateurs », lit un extrait de la politique modifiée repérée par le point de vente. La politique modifiée note également que les applications financières telles que les clients bancaires et les portefeuilles numériques recevraient cette autorisation «uniquement» à des fins de sécurité.

Plus de lecture: Android 11 améliore la confidentialité – Voici comment il peut être encore meilleur

XDA-Developers rapporte que toutes les nouvelles applications et mises à jour d’applications sur Google Play seront nécessaires pour cibler le niveau d’API 30 à partir de novembre 2021, ce qui obligera de nombreux développeurs à en tenir compte.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une décision assez judicieuse de la part de Google, car certaines applications reniflent votre liste d’applications installées à des fins publicitaires ou pour vendre ces données à d’autres. Les acteurs malveillants pourraient également théoriquement lire des listes d’applications à leurs propres fins (par exemple, déterminer les meilleures cibles).

Espérons que cette répression réussira mieux que les autres efforts de Google pour restreindre les autorisations sur Android. La société limitait auparavant les autorisations d’appels et de SMS au nom de la sécurité et de la confidentialité, mais cela affectait les applications légitimes telles que l’outil de sécurité des appareils Cerberus.