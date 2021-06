Google s’installe avec Washington AG pour 423 000 $ sur des publicités politiques

in

Le bureau de Google dans le quartier South Lake Union de Seattle. (Photo . / James Thorne)

Sans admettre qu’il a enfreint la loi de l’État, Google a payé 423 659 $ au bureau du procureur général de Washington pour régler un procès concernant la publicité politique payée de l’entreprise dans l’État.

Le règlement est intervenu après que l’État a accusé le géant de la technologie d’avoir enfreint sa loi sur la divulgation des campagnes, vieille de 50 ans, qui oblige les entreprises qui publient des publicités politiques à conserver les dossiers financiers de ces publicités et à les rendre disponibles pour inspection publique.

Appelée Fair Campaign Practices Act et approuvée par les électeurs en 1972, la loi visait à forcer la divulgation de qui payait pour la publicité politique dans l’État. Le règlement marque la deuxième fois que Google paie l’État après avoir été accusé d’avoir outrepassé les limites de la loi.

“Google est l’une des plus grandes entreprises au monde et devrait être en mesure de comprendre comment suivre nos lois sur le financement des campagnes”, a déclaré le procureur général de l’État de Washington, Bob Ferguson, dans un communiqué. “Le jugement d’aujourd’hui est deux fois plus élevé que celui que Google a payé en 2018. Les contrevenants répétés aux lois de Washington sur la transparence des campagnes approuvées par les électeurs seront tenus pour responsables.”

Mais Google est resté méfiant à propos du retard même après avoir payé l’amende. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que c’était la loi qui était le problème, pas Google.

“Alors que nous continuons à contester l’applicabilité et l’applicabilité des lois de l’État sur la publicité et la divulgation politiques”, a déclaré un porte-parole de Google, “nous réglons cette affaire parce que nous pensons que la meilleure façon de résoudre cette question est de travailler en collaboration avec Washington Les régulateurs des États doivent réformer ces lois, plutôt que de plaider notre position devant les tribunaux. »

La majeure partie de l’amende ira dans le compte de transparence de la divulgation publique de Washington, une plus petite partie paiera les honoraires des avocats de l’État.

Google a également réglé une affaire similaire en 2018, qui a entraîné le paiement par Google d’un jugement de 200 000 $. La même année, Facebook a versé 400 000 $ à l’État pour régler une affaire de violations parallèles de la loi. Et l’année dernière, l’État a déposé une autre plainte contre Facebook pour ce qu’il a qualifié de violations continues de la même loi.

Facebook, a déclaré l’État, a collecté au cours des quatre dernières années plus de 500 000 $ en publicités politiques pour lesquelles il n’a pas conservé de documents de divulgation légalement autorisés. Cette affaire est pendante.