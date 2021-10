Et il semble que Google Meet soit à blâmer

Nous participons tous à des vidéoconférences sans fin depuis plus d’un an maintenant, et avec les environnements de travail hybrides devenant la nouvelle tendance, personne ne devrait s’attendre à ce qu’ils se terminent de si tôt. Même avec cette expérience virtuelle partagée, tout le monde n’a pas maîtrisé les subtilités du travail en ligne. C’est pourquoi Google apporte un petit mais important changement à l’une de ses applications professionnelles les plus populaires.

À partir d’aujourd’hui, Google Slides renomme son bouton « Présenter » en « Diaporama », principalement pour aider les utilisateurs qui peuvent trouver la terminologie confuse. Bien que la société ne fournisse pas de raison spécifique pour le changement, il semble directement lié à Meet. Le logiciel de visioconférence de Google utilise également un bouton « Présent » conçu pour le partage d’écran, mais le mot utilisé de manière interchangeable entre deux services axés sur les entreprises était probablement la cause de plus de quelques maux de tête en milieu de réunion.

Le bouton fonctionnera toujours dans Slides comme il le faisait auparavant, vous n’avez donc pas à vous soucier de vous tromper sur la terminologie au milieu d’un appel à l’échelle de l’entreprise. La clé de Google Meet restera étiquetée comme « Présent », afin que les utilisateurs n’aient plus à se soucier de mélanger les deux.

Ce changement est disponible pour les utilisateurs de Workspace, G Suite Basic et G Suite Business à partir d’aujourd’hui, même si cela peut prendre jusqu’à trois jours pour apparaître pour tout le monde. On ne sait pas si l’action est également renommée pour les comptes Google personnels.

