Google sort la mise à jour de décembre pour les Pixel 6 et 6 Pro

En raison d’un problème d’appels interrompus et déconnectés

Un peu plus tôt dans la journée, Google a publié, puis supprimé, puis republié un message sur ses forums, affirmant que la mise à jour de décembre 2021 avait été « suspendue » pour les Pixel 6 et 6 Pro. Cela est logique, étant donné le peu de clients qui ont reçu la mise à jour d’origine. L’explication? Apparemment, la mise à jour de décembre a introduit un problème d’appels interrompus et déconnectés pour certains.

Le texte pertinent de l’annonce est intégré ci-dessous :

« L’équipe Pixel a suspendu la mise à jour logicielle de décembre pour les appareils Pixel 6 et Pixel 6 Pro après que certains utilisateurs ont signalé que les appels étaient interrompus ou déconnectés. Nous avons maintenant identifié un correctif qui sera déployé dans une mise à jour logicielle d’ici la fin janvier. Cette mise à jour comprendra également tous les correctifs et améliorations initialement prévus en décembre. Si vous avez reçu la mise à jour logicielle de décembre sur Pixel 6 ou Pixel 6 Pro et que vous rencontrez toujours des problèmes de connectivité mobile, vous pouvez revenir à la version précédente du logiciel à l’aide d’Android Flash Tool (flash. android.com) et effectuer une réinitialisation d’usine. Veuillez sauvegarder votre téléphone avant de restaurer la version précédente du logiciel. Si vous ne rencontrez pas de problèmes de connectivité mobile, aucune action n’est requise. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience pendant que nous roulons le correctif. »

Google n’entre pas dans trop de détails techniques ici, et il n’est pas clair pourquoi l’annonce a d’abord été retirée puis republiée. Un correctif pour le problème est prévu avec une mise à jour ultérieure, mais il n’arrivera pas avant « fin janvier » – ouf. Ce calendrier serait plus tard que la mise à jour prévue de janvier, sinon devrait arriver, selon le calendrier habituel, au début de la semaine prochaine.

Il est conseillé à ceux qui ont rencontré le problème de revenir à la mise à jour précédente via Android Flash Tool et d’effectuer une réinitialisation d’usine. C’est une solution assez manuelle, et probablement au-delà de ce que certains clients sont à l’aise de faire, bien que nos lecteurs plus techniques ne devraient avoir aucun problème.

Nous avons vu une poignée de rapports concernant des problèmes de connectivité réseau (et nous avons couvert à la fois le problème et un correctif possible), mais aucun n’attache définitivement un problème à la mise à jour de décembre en ce qui concerne le timing. La plupart des rapports pour des problèmes similaires sont antérieurs à son déploiement tardif. Soulignons que le journal des modifications de la mise à jour de décembre affirmait ironiquement « Améliorations générales pour la stabilité et les performances de la connexion réseau ».

Ce problème aggrave le léger problème que la mise à jour de décembre a déjà été pour les Pixel 6 et 6 Pro. Bien que la grande mise à jour de décembre Feature Drop ait été déployée au début du mois pour les appareils plus anciens, les Pixel 6 et 6 Pro de Google ne l’ont reçu que plus tard – et même alors, cela ne semblait pas être déployé pour tout le monde. Ce qui se passait ou si le retard était dû aux certifications des transporteurs ou à un autre problème n’était pas clair. Cependant, au moins l’un d’entre nous chez Android Police l’a reçu.

Nous avons contacté Google pour plus d’informations, après quoi la société a republié l’annonce du retrait de la mise à jour. On nous dit que la suppression d’origine n’était qu’une erreur de publication et que la mise à jour de janvier résoudra le problème pour les personnes actuellement affectées mais qui ne sont pas à l’aise de flasher leur propre appareil (mais sont prêtes à vivre avec le problème en attendant). Curieusement, la mise à jour est toujours disponible en téléchargement manuel depuis Google. Compte tenu des risques potentiels, nous retarderons l’installation de la mise à jour de décembre si vous ne l’avez pas déjà.

