Google Stadia ajoute des commandes tactiles directes pour les jeux sur iOS

Google a annoncé aujourd’hui avoir ajouté des commandes tactiles directes lors de la lecture de jeux Stadia sur iOS, ainsi qu’un week-end de jeu gratuit, un nouvel ajout à la boutique, et plus encore.

Les commandes tactiles directes ont permis aux joueurs de Stadia d’utiliser des commandes plus intuitives lorsqu’ils jouent sur un écran tactile au lieu d’utiliser une manette de jeu virtuelle. Par exemple, les joueurs peuvent utiliser un doigt pour appuyer, maintenir, faire glisser ou utiliser plusieurs doigts pour des actions spécifiques qui remplaceraient les boutons de pression.

La fonctionnalité a été ajoutée aux appareils Android en août dernier, et le jeu de stratégie 4X Humankind de Sega et Amplitude Studios est toujours le seul jeu à prendre en charge cette fonctionnalité.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google a également annoncé dans son article de blog que les abonnés Stadia Pro pourront jouer à Borderlands 3 sans frais supplémentaires ce week-end uniquement. Le week-end gratuit commence le jeudi 14 octobre et se termine le lundi 18 octobre.

Enfin, le jeu d’action-aventure 3D Ben 10: Power Trip arrivera dans la boutique Stadia le 15 octobre pour 30 $ et Destiny 2, l’un des meilleurs jeux Stadia, a lancé son événement Festival of the Lost aujourd’hui avec le nouveau Jurassic Green Pulse Cosmétiques sur le thème des fusils et des dinosaures à gagner.