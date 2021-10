Google Stadia essaie quelque chose de nouveau : un essai de jeu gratuit de 30 minutes

Le service de jeux en nuage Stadia de Google propose toujours de nouvelles façons d’attirer les joueurs, et il en essaie enfin un que nous suggérons depuis des années : des essais gratuits limités dans le temps de jeux entiers, afin que vous puissiez voir si c’est pour vous. Comme le rapporte 9to5Google, vous pouvez maintenant accéder à Stadia, vous connecter avec votre compte Google et jouer à un essai gratuit de 30 minutes de Hello Engineer en suivant simplement ce lien et en faisant défiler jusqu’au bouton « Essai gratuit » que vous voyez ci-dessous .

Un représentant de Stadia dit à The Verge qu’il s’agit d’une expérience que Google mènera au cours des prochains mois, et qu’elle concernera d’autres titres sélectionnés dans les semaines à venir. Ce ne sera pas toujours des sessions de 30 minutes, et vous ne verrez peut-être pas les mêmes jeux que tout le monde, cependant.

Google a également cette page Web dédiée pour d’autres essais gratuits qu’il pourrait offrir à l’avenir, bien que vous n’y trouviez que Hello Engineer pour le moment. Google a déjà essayé quelques démos limitées.

Honnêtement, ce n’est toujours pas aussi transparent qu’il pourrait l’être. Vous devez toujours vous connecter avec ce compte Google (même si vous êtes déjà connecté à votre compte Google pour Gmail, Drive, etc.), vous devez toujours cliquer sur un écran de santé et de sécurité et sur un autre écran pour vérifier l’accès, puis attendez un peu que le jeu se charge. Nous n’en sommes pas encore au magique « cliquez sur une annonce pour un jeu pour jouer instantanément à ce jeu ».

Mais c’est un pas dans la bonne direction, surtout si cela devient une fonctionnalité standard des titres Stadia. Et pourquoi pas? Du point de vue d’un développeur ou d’un éditeur de jeux, aucun travail n’est nécessaire pour créer une démo, et le fait qu’il s’agisse d’un jeu en nuage devrait atténuer tout problème de confidentialité. Lorsque Gaikai est arrivé sur la scène du cloud gaming il y a plus de dix ans, il a démontré dès le début le concept your-game-ad-can-be-a-game.

Si vous aimez Hello Engineer, vous pouvez l’acheter pour 19,99 $ sur Stadia ou souscrire à un abonnement Stadia Pro qui l’inclut gratuitement. Parmi les autres options entièrement gratuites sur Stadia, citons Destiny 2 et Super Bomberman R Online, il ne sert donc à rien de se demander si la technologie de cloud gaming fonctionne réellement pour vous : vous pouvez simplement l’essayer dès maintenant avec trois jeux différents, sans aucune condition, pour le savoir.

Ne vous attendez plus à ce que Google mette tout son poids derrière Stadia. J’ai écrit comment Google semblait plus intéressé par son potentiel de marque blanche en février, et la semaine dernière, nous avons appris comment AT&T a accepté l’offre de Google avec son propre essai gratuit de Batman : Arkham Knight.

Mise à jour, 23h27 HE : Ajout d’un contexte supplémentaire d’un représentant de Google Stadia.