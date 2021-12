Google Stadia lance une application officielle pour les téléviseurs intelligents LG

Stadia prend désormais officiellement en charge les téléviseurs intelligents LG avec sa propre application à partir d’aujourd’hui, a annoncé Google. L’intégration a été initialement révélée plus tôt cette année par LG.

L’application Stadia peut être téléchargée directement sur le téléviseur à partir du LG Content Store sans clé ni appareil de streaming externe requis. L’application ne fonctionne qu’avec les téléviseurs intelligents LG exécutant webOS 5.0 et webOS 6.0, qui couvre les séries 2020 et 2021 de téléviseurs LG.

Tout ce dont les propriétaires de LG ont besoin est un compte Stadia et une manette compatible pour commencer à jouer à certains des meilleurs jeux Stadia diffusés sur leur téléviseur. Ceux qui n’ont pas acheté de manette Stadia bon marché ou gratuite le mois dernier peuvent synchroniser une manette tierce via Bluetooth ou l’application mobile Stadia via Phone Link. Le smartphone pourrait également être utilisé comme contrôleur lui-même avec une manette de jeu virtuelle.

Google avait ouvert la prise en charge d’un plus grand nombre d’appareils pour exécuter Stadia en juin dernier, mais la prise en charge officielle était limitée à un certain nombre d’appareils exécutant Google TV et Android TV. Tout appareil Android TV ou Google TV peut exécuter Stadia, bien que techniquement dans une fonction de « support expérimental » où les résultats peuvent varier en fonction de l’appareil.

