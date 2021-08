Google Stadia Review 2021 : ça vaut le coup d’y jeter un coup d’œil

Google Stadia a connu une période difficile. Le service a été présenté comme un moyen d’obtenir facilement des jeux de qualité console sans avoir à investir dans une console. Mais les configurations compliquées et les performances de buggy en ont fait une vente difficile. Depuis lors, Google a travaillé dur pour améliorer l’expérience globale de Stadia, en concluant des accords comme celui avec AT&T pour obtenir Stadia entre plus de mains, et plus encore.

Donc, cela soulève la question. À ce stade, un an et demi après son lancement, Google Stadia vaut-il vraiment la peine de s’abonner ? Cela fait un moment que je teste le service pour le savoir.

Configuration de Google Stadia

La configuration du service est peut-être la pire partie de son utilisation. Vous commencerez par télécharger et installer l’application Stadia sur votre téléphone. J’utilise un Google Pixel 4a 5G. Ensuite, vous allumerez la manette, associerez la manette à l’application, appuyez sur une combinaison de boutons pour approuver l’association, et vous devriez partir pour les courses.

Cela semble facile, mais au début, cela n’a pas vraiment fonctionné correctement pour moi. Souvent, le contrôleur ne se connectait pas, ce qui m’invitait à redémarrer le processus d’appariement. Finalement, le processus a semblé fonctionner un peu mieux, mais vous devez ressaisir un code chaque fois que vous souhaitez connecter le contrôleur à un appareil. Et, vous devrez garder à l’esprit que vous devrez attendre quelques secondes après avoir tapé le code pour que le contrôleur se connecte. Cela aurait été bien si le contrôleur se connectait automatiquement. Cependant, cela aurait peut-être été plus délicat pour ceux qui utilisent plusieurs écrans.

En parlant d’écrans, j’ai utilisé le service sur un Pixel 4a 5G, un Google Chromecast Ultra et dans Chrome sur un Mac Mini. Le service est également compatible avec d’autres écrans et vous pouvez l’utiliser sur un iPhone ou un iPad, bien que vous deviez le faire via Safari plutôt que via une application native.

Bien sûr, il est également important de noter que vous aurez besoin d’une connexion solide pour utiliser Stadia. Votre connexion devra être meilleure que vous ne le pensez. J’ai utilisé le service sur une connexion Wi-Fi à 50 Mbps et cela a bien fonctionné. Je l’ai également utilisé sur le réseau 5G d’AT&T, où j’ai obtenu environ 30 Mbps dans ma région. Encore une fois, cela a bien fonctionné. Même avec un bon réseau, vous devriez vous attendre à un bégaiement de temps en temps.

Interface Google Stadia

L’application Google Stadia est relativement facile à naviguer. Il est divisé en trois onglets, avec un onglet « Store », un onglet « Accueil » et un onglet « Explorer ». Dans l’onglet Store, vous pourrez voir les jeux que vous pouvez réclamer dans le cadre de Stadia Pro, si vous avez un abonnement, ainsi que tous les jeux que vous pouvez acheter pour jouer sur le service. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à jouer, vous pouvez accéder à l’onglet Accueil pour démarrer une partie. L’onglet Explorer est l’endroit où vous trouverez des ressources pour des choses comme des didacticiels, des actualités, etc. Vous ne vous retrouverez probablement pas beaucoup dans l’onglet Explorer.

Onglet Google Stadia Store

Onglet Accueil de Google Stadia

Il manque une fonctionnalité dans l’application Stadia. Un outil de recherche. Ouais, sérieusement. Il est complètement absurde qu’il n’y ait pas d’outil de recherche dans l’application Stadia aussi longtemps après la sortie du service. Il est également difficile de trouver les jeux auxquels vous voulez jouer. Si vous avez un jeu spécifique en tête, vous devrez trouver la liste de tous les jeux dans l’application et les faire défiler. Vous devriez vraiment pouvoir rechercher en fonction du titre, du genre, du prix, etc. Heureusement, vous pouvez effectuer une recherche dans Chrome.

Bibliothèque de jeux Google Stadia et Stadia Pro

La bibliothèque de Stadia, à ce stade, n’est pas mauvaise – et elle grandit aussi. Il existe de nombreux gros frappeurs, comme Assassin’s Creed: Valhalla, CyberPunk 2077 et Hitman 3, ainsi que de nombreux jeux plus petits à découvrir. Le service propose également un module complémentaire pour Ubisoft +, qui coûte 15 $ par mois et vous donne accès à la bibliothèque de jeux relativement importante d’Ubisoft.

Il est important de tempérer les attentes concernant Stadia Pro. Si vous vous attendez à avoir accès à tous ou à la plupart des jeux sur Stadia, vous serez déçu. Mais les jeux disponibles sur Stadia Pro, comme la collection Hitman: Complete First Season, valent le détour. Stadia Pro débloque également le streaming 4K pour ceux qui ont une connexion assez rapide. Et cela offre aux utilisateurs des remises assez importantes sur certains des jeux de Stadia. Au moment d’écrire ces lignes, par exemple, Far Cry 5 était disponible pour 9 $ pour les abonnés Stadia Pro, ce qui n’est pas mal du tout.

Vous n’aurez pas nécessairement à payer pour accéder à Stadia Pro, si vous voulez juste l’essayer. Stadia Pro est lui-même disponible pour un abonnement d’un mois, tandis qu’AT&T propose six mois de Stadia Pro aux abonnés de ses forfaits illimités. Si vous envisagez de souscrire à un nouveau plan de toute façon, cela peut en valoir la peine. Sinon, l’essai d’un mois devrait encore suffire pour voir si le paiement du service en vaut la peine pour vous.

Manette Google Stadia

La manette Google Stadia est plutôt sympa. Il a une sensation ergonomique, et même s’il semble un peu de dernière génération dans un monde avec le nouveau contrôleur DualSense de Sony, il fait définitivement le travail.

Le contrôleur ressemble plus à un contrôleur PlayStation qu’à un contrôleur Xbox, mais en fin de compte, il y a des éléments de tous les principaux contrôleurs ici. Les joysticks sont placés en ligne comme un contrôleur DualShock 4, tandis que le contrôleur propose des boutons XYAB comme sur la Xbox.

Au milieu, il y a un bouton Stadia pour allumer et éteindre le contrôleur, et comme on peut s’y attendre d’un produit Google, il y a un bouton Assistant sur la gauche, associé à un bouton Options. Sur la droite, il y a un bouton Menu et un bouton Partager. En bas, il y a une prise casque, avec un port USB-C à l’arrière pour le chargement.

Le contrôleur fonctionne un peu différemment des autres. Le contrôleur se connecte en fait directement à Stadia via Wi-Fi, plutôt que de se connecter à votre appareil via Bluetooth, ce qui introduirait plus de latence. Vous pouvez également utiliser le contrôleur via une connexion USB-C à votre téléphone.

Cela dit, le contrôleur est un peu cher. Si vous prévoyez d’utiliser votre téléphone ou votre ordinateur, vous n’en avez pas besoin. Cependant, si vous souhaitez utiliser Stadia avec un Chromecast Ultra, la manette Stadia est requise.

Performances de Google Stadia

Je n’ai choisi Stadia que récemment, je ne peux donc pas vraiment comparer le service maintenant à ce qu’il était lors de son lancement. Mais je peux dire qu’en 2021, Stadia se comporte plus ou moins bien.

Maintenant, il y a quelques mises en garde à cela. Vous aurez besoin d’une connexion Internet solide et vous ne pourrez pas vous en passer. Comme mentionné, j’ai utilisé le service sur Wi-Fi avec une connexion à 50 Mbps et sur le réseau 5G d’AT&T avec une connexion à 30 Mbps dans ma région. Les deux ont bien fonctionné, offrant peu de latence et seulement des bégaiements ou des sauts d’images de temps en temps. J’utilisais principalement Stadia en 1 080p, et il est possible que vous vous débrouilliez avec une connexion plus lente si vous diffusiez en 720p. Google recommande une connexion d’au moins 10 Mbps, mais je pense que c’est un peu optimiste – plus c’est définitivement mieux.

Conclusion

En 2021, Google Stadia a surmonté bon nombre de ses difficultés de croissance. Ces jours-ci, ce n’est pas mal du tout. Stadia Pro vaut vraiment la peine d’être vérifié, même si vous ne vous souciez pas beaucoup des jeux disponibles dans le cadre de celui-ci. Mais que vous utilisiez Stadia Pro ou non, si vous disposez d’une connexion internet stable et rapide, en 2021, Stadia fonctionne plutôt bien.

La compétition

La principale concurrence vient du Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, qui offre une bibliothèque légèrement plus grande, et des jeux propriétaires comme la série Halo. Si vous êtes un fan de Xbox, il vaut peut-être mieux opter pour Game Pass Ultimate. Bien sûr, il semble que nous aurons éventuellement plusieurs services d’abonnement aux jeux, comme nous l’avons pour le streaming vidéo.

L’autre concurrence vient de GeForce Now de Nvidia. En fin de compte, la décision dépendra de la bibliothèque de jeux que vous préférez.

Dois-je utiliser Google Stadia ?

Oui, mais seulement si vous avez une connexion Internet stable la plupart du temps et aimez la bibliothèque de jeux de Stadia.

