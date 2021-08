Google Stadia sur 5G fonctionne bien avec AT&T, à contrecœur

Lorsque Google a annoncé pour la première fois son service de cloud gaming Stadia, nous avions beaucoup d’espoir. Un « Netflix des jeux » qui vous permet de jouer sur tous vos appareils n’importe où ? Inscrivez-nous tout de suite ! Bien sûr, nous nous sommes vite rendu compte que Stadia n’était pas un « Netflix des jeux » et ne vous permettait pas de jouer sur tous vos appareils (du moins pas au début).

Cependant, avec le déploiement des réseaux 5G à travers les États-Unis, la possibilité de jouer n’importe où est réelle. Pour tester cela, AT&T nous a contacté pour essayer Stadia sur son réseau 5G. AT&T m’a fourni un kit Stadia mobile complet, comprenant une édition officielle Stadia Premiere (manette et Chromecast Ultra), un abonnement Stadia Pro, un Google Pixel 4a 5G avec une carte SIM AT&T et même une pince Power Support pour tout lier ensemble.

J’habite à New Haven, CT, qui dispose d’un service AT&T 5G assez robuste. Peut-il gérer le jeu en streaming depuis les serveurs de Google à des milliers de kilomètres ? La réponse est compliquée.

Stadia sur 5G : trouvez un endroit et tenez-vous-y

La première chose que j’ai faite lorsque j’ai reçu le kit Stadia d’AT&T a été de tout mettre en place. J’ai connecté tout l’équipement à mon réseau Wi-Fi domestique, activé mon abonnement Stadia Pro et trouvé un jeu auquel jouer (Chronos : From the Ashes). Cela ne m’a pris que 15 minutes environ avant de diffuser Chronos sur le téléphone et de passer un bon moment à le jouer.

Bien sûr, la seule raison pour laquelle j’ai eu le kit était de tester Stadia sur 5G, pas sur mon réseau Wi-Fi domestique (qui, je l’admets humblement, est très rapide). J’ai désactivé le Wi-Fi sur le Pixel 4a 5G et j’ai vu la petite icône 5G dans le coin supérieur droit. J’ai redémarré Chronos et j’ai trouvé le jeu fondamentalement injouable. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir les images perdues et le bégaiement :

De toute évidence, ce résultat indique que le réseau d’AT&T n’est tout simplement pas assez rapide pour Stadia, du moins pas chez moi. Consultez les résultats du test de vitesse ci-dessous pour voir ce que je veux dire :

Mais bon, pourquoi utiliserais-je le service 5G chez moi de toute façon ? Pour donner à cela un vrai test, j’avais besoin d’aller dans le monde. J’ai fait un voyage dans le centre-ville de New Haven, au cœur de l’université de Yale, et j’ai tenté ma chance là-bas. Pour info, le centre-ville est à cinq minutes en voiture de chez moi.

Les tests de vitesse que j’ai eus au centre-ville montrent un monde de différence. Découvrez-les ici :

Avec ces vitesses plus rapides, Chronos: From the Ashes a joué aussi bien que sur mon réseau Wi-Fi domestique. Les fréquences d’images étaient fluides, le décalage du contrôleur était minime et tout avait l’air net. Je me suis même assis sur le siège passager pendant que ma petite amie nous conduisait et je n’ai eu aucun problème à jouer tout le temps.

De toute évidence, Stadia sur 5G est tout à fait possible, mais vous devez trouver une zone avec un bon service et vous y tenir.

C’est dommage pour les problèmes de mobile de Stadia, cependant

Dans la section précédente, je mentionne comment j’ai désactivé le Wi-Fi sur le Pixel 4a 5G et joué à Stadia sur 5G chez moi. Ce n’est pas toute l’histoire, cependant. Vous voyez, le contrôleur Stadia officiel lui-même se connecte au Wi-Fi pour réduire le décalage d’entrée. Cela signifie que si le contrôleur et l’écran (dans ce cas, le Pixel 4a 5G) ne sont pas sur un réseau Wi-Fi, les choses ne fonctionnent pas correctement.

Maintenant, il y a plusieurs façons de contourner cela. Le premier est assez évident, qui consiste à abandonner le contrôleur Stadia pour autre chose, comme un contrôleur Xbox ou PlayStation. Ceux-ci se connectent à votre téléphone avec Bluetooth, ce qui introduit un certain décalage d’entrée mais au moins fonctionne réellement. De manière confuse, le contrôleur Stadia fonctionne avec Bluetooth, mais pas lorsque vous jouez à des jeux Stadia. Sérieusement.

Une autre solution serait d’utiliser un câble et de connecter le téléphone et la manette Stadia ensemble. Cela a l’avantage de maintenir un faible décalage d’entrée, mais l’inconvénient d’avoir besoin d’un câble.

Google ne rend pas Stadia très facile à utiliser sur les réseaux mobiles.

Une option plus délicate serait d’utiliser le téléphone comme point d’accès et de jouer sur un autre écran. Une tablette, un ordinateur portable ou même un deuxième téléphone rendraient cela possible.

Le problème majeur ici, cependant, est qu’aucune de ces solutions n’est évidente. La manette Stadia n’est pas livrée avec un câble USB-C vers USB-C, il n’est donc pas évident que vous en auriez besoin d’un pour l’utiliser sur mobile. L’utilisation d’un contrôleur secondaire – ou pire, d’un écran secondaire – semble annuler l’objectif de l’utilisation du contrôleur Stadia.

De plus, l’application Stadia elle-même ne vous aide pas. Lorsque j’ai essayé d’utiliser le contrôleur sans fil sur le réseau AT&T, il n’a pas dit : « Hé, vous devrez prendre un câble USB-C pour le faire. » Il a tout simplement échoué et a dit que je devais le connecter au Wi-Fi. Ce n’est pas du tout utile, Google.

Stadia fonctionne sur 5G dans des conditions spécifiques

Malgré les problèmes mobiles inhérents à Stadia, ce test montre que le service fonctionne bien à la fois en Wi-Fi et en 5G, en supposant que vous jouiez dans un scénario spécifique :

Vous êtes dans une zone où le service 5G est actif et puissant. Vous êtes relativement stationnaire dans cette zone. La grande quantité de données que Stadia consomme n’est pas un problème pour vous (c’est-à-dire que vous avez des données illimitées). J’ai vu Stadia consommer environ 100 Mo de données mobiles par minute.

Si vous ne répondez pas à ces trois critères, vous risquez de passer un mauvais moment avec Stadia sur 5G.

Malheureusement, le rêve de pouvoir prendre un train et diffuser votre jeu sur un réseau 5G pour le trajet n’est pas réaliste à ce stade (c’est là qu’un Steam Deck pourrait être utile). La 5G n’est tout simplement pas assez omniprésente, vous feriez donc face à des pannes toutes les quelques minutes. S’accrocher à l’aéroport ou dans un café et pouvoir jouer sur la 5G, cependant, est certainement possible – tant que vous pouvez vous permettre des données 5G illimitées.

Bien sûr, jusqu’à ce que Google simplifie le fonctionnement des équipements Stadia officiels avec les réseaux mobiles, cela ne sera jamais vraiment pratique.