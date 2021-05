Google Store NYC sera la toute première boutique permanente

Au fil des ans, Google a ouvert des dizaines de magasins éphémères temporaires dans le monde entier. Que ce soit lors d’un salon professionnel ou pour promouvoir le lancement d’une toute nouvelle gamme de produits, Google a une longue histoire avec la vente au détail physique. Cependant, il n’a jamais eu de domicile permanent.

Cela changera le mois prochain lorsque la société ouvrira le Google Store NYC, sa toute première boutique non pop-up. Située dans le quartier de Chelsea à Manhattan, la boutique contiendra toutes sortes de produits Made by Google, tout comme sa boutique en ligne. Cependant, vous pourrez maintenant essayer avant d’acheter et obtenir de l’aide des membres du personnel chaque fois que vous en avez besoin.

En plus des produits avec un «G» au dos, il y aura également des articles disponibles qui existent dans l’écosystème Google. Cela comprendra les articles Nest et les appareils portables Fitbit. Il est fort probable que des produits tiers apparaissent également, tels que les Chromebooks de Samsung, Asus, etc.

Google souligne également que vous pourrez acheter des articles sur le Google Store en ligne, puis les récupérer. Vous pouvez également apporter les articles que vous possédez actuellement pour réparation ou assistance technique. Avec des produits spécifiques, vous pourrez même mettre en place une installation professionnelle.

Bien sûr, la pandémie COVID-19 sera toujours d’actualité le mois prochain, et Google est conscient de l’importance de la sécurité. Jusqu’à nouvel ordre, des précautions strictes seront mises en place pour le Google Store NYC, telles que les masques obligatoires, l’assainissement des mains et la distanciation sociale. Google limitera également le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans le magasin.

Google n’a pas donné de date précise pour l’ouverture. Cependant, il fera probablement une annonce en juin.