Google supprime huit applications d’extraction de crypto-monnaie trompeuses du Play Store – 120 autres fausses applications de crypto trouvées en ligne

La société de cybersécurité Trend Micro a détecté plus de cent vingt applications de minage de crypto-monnaie trompeuses en ligne. Un certain nombre d’entre eux ont été trouvés dans le Google Play Store, que le net a rapidement supprimé en grande partie. Cependant, il existe encore “de nombreuses applications de type constant” dans le magasin, et “Certaines de ces applications ont même été téléchargées 100 000 fois”.

La société multinationale de systèmes de logiciels de cybersécurité Trend small a révélé un rapport de Wed mettant en garde contre les applications trompeuses d’exploitation minière en nuage de crypto-monnaie qui incitent les victimes à regarder des publicités et à payer pour des services d’abonnement. La firme a écrit :

“Nous avons récemment découvert huit applications mobiles trompeuses se faisant passer pour des applications d’extraction de crypto-monnaie dans le cloud… partout où les utilisateurs gagneront de la crypto-monnaie en investissant de l’argent dans une opération d’extraction dans le cloud.”

Les noms des applications sont Bitfunds, Bitcoin labourer, Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud pocketbook, Crypto Holic, Daily Bitcoin Rewards, Bitcoin 2021, Minebit professional et Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud.

Trend Micro a expliqué que ces applications malveillantes « trompent les victimes en leur faisant regarder des publicités, en payant pour des services d’abonnement dont les frais mensuels moyens sont de 15 USD et en payant pour des capacités d’extraction gonflées sans obtenir quelque chose de réciproque ».

La société a déclaré: “Nous avons selon nos conclusions sur Google Play, et donc les applications sont rapidement supprimées du Play Store.”

Néanmoins, la société de cybersécurité a mentionné que la recherche des mots-clés « cloud mining » sur Google Play génère toujours « de nombreuses applications du même type », ajoutant que « certaines de ces applications ont même été téléchargées pas moins de 100 000 fois ».

Citant les données du service de nom d’application mobile (MARS) de l’entreprise, Trend small détaillé :

« Plus de cent vingt fausses applications de minage de crypto-monnaie sont toujours en ligne. Ces applications, qui n’ont pas de capacités d’extraction de crypto-monnaie et incitent les utilisateurs à regarder des publicités intégrées, ont affecté pas moins de 4 500 utilisateurs dans le monde de juillet 2020 à juillet 2021.

“Notre enquête a en outre révélé qu’un certain nombre de ces fausses applications de cryptominage incitaient ses utilisateurs à cliquer sur des publicités plutôt que de les inciter à acheter une puissance de calcul gonflée”, a déclaré la société.

Certaines applications, comme Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud wallet et Bitcoin 2021, contiennent des options malveillantes avec des interfaces inondées de publicités, a représenté la firme. Les utilisateurs sont invités à cliquer sur les publicités pour prouver qu’ils ne semblent pas être des robots et sont informés qu’ils commenceront à exploiter une fois les publicités vidéo visionnées dans l’application. ils sont également “informés pour regarder les publicités vidéo dans l’application pour augmenter la vitesse de minage”.

Certaines applications ont besoin que les utilisateurs “invitent de nombreux amis à transférer l’application pour déverrouiller l’interface de retrait”, a déclaré la firme susmentionnée, ajoutant :

“Cependant, même après que les utilisateurs aient pu inviter des amis et déverrouiller l’interface de retrait, ils ne pourraient pas retirer la crypto-monnaie de l’application car elle est généralement dans un état d’attente excessive.”

