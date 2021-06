Google supprime les cartes utilisées pour persécuter les dissidents du gouvernement thaïlandais

in

29/06/2021 à 23:27 CEST

Il est entendu que données de carte google Les douanes vous aideront à documenter l’historique ou à configurer des visites personnalisées. Wow, ils sont conçus pour que nous puissions préparer nos vacances ou faire des travaux intéressants pour l’Université.

Maintenant, ils sont devenus une arme politique. Maintenant, Google a supprimé deux créations de My Maps qui répertoriaient les noms, photos et adresses de “centaines” d’activistes thaïlandais qui soi-disant s’opposer au roi Vajiralongkorn et à la monarchie. Les deux cartes violaient les politiques de l’entreprise, a expliqué Google.

Les créateurs, y compris le défenseur de la monarchie Songklod Chuhenchoopol, ont déclaré que les cartes étaient destinées à être une guerre “psychologique” (c’est-à-dire de l’intimidation) et aider à informer sur la dissidence politique.

L’information était accessible au public, a déclaré Chuhenchoopol, mais cela n’a pas apaisé les défenseurs des droits humains ; ils y voient une campagne de persécution qui pourrait conduire à la violence contre les personnes figurant sur la liste.

Le gouvernement thaïlandais n’a pas encore commenté la suppression de Google. Celui-ci aurait pu arriver trop tard alors que la carte a reçu plus de 350 000 visites. Cependant, sert d’avertissement et suggère que les développeurs d’outils de cartographie personnalisés devront être vigilants à l’avenir. Il ne faut pas grand-chose pour transformer cette fonctionnalité en ligne intéressante en une liste de personnes pouvant être persécutées et représailles pour leurs opinions politiques.