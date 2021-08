Google supprime un lot d’applications cryptographiques de son Play Store

in

Google a longtemps eu des problèmes avec les applications malveillantes et malveillantes au sein de son Play Store, et malgré tous ses efforts pour reconnaître et supprimer ces applications, elles reviennent sans cesse, apparaissant sous une forme différente.

La société a récemment radié huit applications mobiles prétendument frauduleuses liées à la cryptographie qui ont induit les fans de cryptographie en erreur en facturant des frais pour des services de cloud mining illégitimes. Ces types d’applications semblent être une nouvelle tendance majeure parmi les escrocs au cryptage, qui induisent intentionnellement en erreur les utilisateurs de l’application.

Les huit applications que Google a récemment supprimées ont été découvertes par Trend Micro dans ses dernières recherches. Les applications ont affirmé qu’elles exploitaient un service d’exploitation minière en nuage légitime et facturaient aux utilisateurs des frais mensuels, affirmant qu’ils obtiendraient une partie des bénéfices en retour. Cependant, l’analyse des applications a révélé qu’elles sont malveillantes et incitent les gens à regarder des publicités et à payer pour du cloud mining qui n’a jamais eu lieu.

Les applications ont trompé les utilisateurs avec leur argent de diverses manières. Tout d’abord, il leur a été demandé de payer 15 $ pour participer au cloud mining, mais aussi un montant supplémentaire pour débloquer de plus grandes capacités de minage. Sans oublier que certaines des applications mentionnées nécessitaient un paiement initial.

Les applications cryptographiques frauduleuses incluraient des services miniers tels que BitFunds, Daily Bitcoin Rewards, Bitcoin Miner, Bitcoin 2021, Crypto Hollic, Ethereum – Pool Mining Cloud et MineBit Pro. Il existe également un portefeuille Bitcoin frauduleux appelé Pool Mining Cloud Wallet.

Google supprime les fausses applications, mais le problème reste non résolu

L’enquête a été envoyée à Google et la société aurait supprimé les applications de son Play Store. Cependant, Trend Micro affirme avoir réussi à trouver encore plus d’applications similaires, dont certaines ont été téléchargées plus de 100 000 fois. La société de recherche estime qu’au moins 120 de ces applications fonctionnent actuellement sur le Play Store.

Désormais, Google s’est efforcé de réduire le nombre d’applications malveillantes, par exemple en révisant sa politique publicitaire le 3 août. La société autorise désormais les bourses et les portefeuilles à échanger ses produits, mais uniquement s’ils s’enregistrent auprès du Financial Crimes Enforcement Network, en plus de diverses autres conditions.

D’autres sociétés ont traité le problème de la crypto-monnaie dans des affaires plus graves, telles que la décision de TikTok d’interdire et de supprimer complètement tout contenu cryptographique, ce qui est en fait similaire à ce que Google a fait en 2018.

