Google supprimera définitivement les cookies en 2023 au profit de FLoC | La technologie

Les jours des cookies sont comptés, Google a décidé que la date de son décès est en 2023 et il le fera dans un délai de deux phases jusqu’à ce que le FLoC l’emporte.

Google a fixé une date pour la mort des cookies et cette nouvelle ne surprend personne, ceux de Mountain View ont passé plusieurs années avec l’idée de supprimer totalement ce système de collecte de données utilisateurs. L’enterrement se fera en deux phases pour faciliter l’intégration du nouveau système que Google a préparé.

Et, est-ce que les cookies disparaissent, mais pas la collecte de données. Google a créé FLoC ou également connu sous le nom d’apprentissage fédéré des cohortes. Ce nouveau système n’a pas été sans controverse depuis son lancement, car plusieurs entreprises telles que DuckDuckGo, Mozilla ou Brave s’opposent à ce mode de collecte.

Les arguments de leur opposition sont basés sur le fait que FLoC n’est pas aussi transparent que Google veut que les utilisateurs le croient, car il permet au Web de suivre les utilisateurs via Internet. Par ailleurs, FLoC informe les différents sites Internet et tiers de l’historique de navigation de l’utilisateur..

Malgré les critiques, Google a évolué et, comme nous vous l’avons dit, les jours des cookies sont comptés. Les phases sont proposées en deux étapes, la première étant fin 2022. En ce premier instant et après des tests par Google, les sites internet et les secteurs de la publicité se verraient offrir un certain temps pour changer leur façon de travailler.

La deuxième phase commencerait à la mi-2023, en cela Google se concentrerait sur l’élimination de tous les cookies tiers qui sont restés de l’avion et afin de les réduire en poussière d’ici la fin de 2023. Cette étape est la plus drastique des deux, car toutes les entreprises qui n’ont pas modifié leur système pour s’adapter au FLoC pourraient se retrouver dans une impasse.

Google est clair que l’avenir passe par la disparition des cookies et l’adoption de FLoC, d’autres ne sont pas si clairs. Nous ne pouvons qu’attendre et voir comment les événements se déroulent, il est possible que des entreprises en désaccord avec FLoC réussissent à empêcher ce changement de paradigme.