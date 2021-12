Google taquine accidentellement une barre latérale de tâches plus puissante

Vous voudrez peut-être l’utiliser maintenant

Google Tasks ne reçoit pas beaucoup d’attention et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Il a très peu de fonctionnalités et Google Keep peut faire tout ce qu’il peut faire. Les tâches pourraient devenir un peu plus utiles, cependant. Google a récemment sorti une nouvelle version de la barre latérale des tâches dans un article de blog, et elle contient quelques ajouts pratiques.

La barre latérale Tâches est disponible dans des produits tels que Gmail et Docs. La nouvelle interface, repérée par 9to5Google (ci-dessus), ne réinvente pas la roue. Plutôt qu’une seule liste d’éléments, vous pouvez afficher toutes vos listes en même temps. Pour vous aider à vous concentrer, la barre latérale mise à jour a une option pour réduire toutes les listes dont vous n’avez pas besoin pour vous regarder en face. L’ajout de tâches et la création de listes ont également un peu plus de sens : il s’agira de boutons proéminents en haut de chaque liste et en bas du panneau, respectivement. Pour référence, vous pouvez voir l’interface utilisateur actuelle des tâches ci-dessous.

L’interface utilisateur actuelle des tâches, vers 2021

Il y a une dernière nouveauté visible dans la capture d’écran : les favoris. En haut de la barre latérale, vous verrez deux onglets. Il y en a un pour toutes vos listes et un second pour les éléments que vous avez marqués comme favoris. Il n’y a pas de fonctionnalité préférée dans la version actuelle de Tasks, nous ne pouvons donc que spéculer sur son fonctionnement. Il faudra attendre pour en être sûr. Nous ne voyons les nouvelles tâches vivre nulle part, et Google ne l’a pas encore officiellement annoncé. Nous resterons à l’écoute.

