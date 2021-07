Google taquine les propriétaires de montres Wear OS avec un avant-goût de la nouvelle mise à jour

Les propriétaires de certaines des meilleures montres Wear OS ont une belle surprise grâce à la dernière mise à jour du Play Store.

Selon quelques menaces sur Reddit, certains modèles de montres intelligentes reçoivent un Play Store repensé. Divers éléments de l’application Play Store sont beaucoup plus prononcés, avec des boutons en forme de pilule plus gros qui devraient faciliter la navigation. Ce nouveau design est présenté dans toute l’application, et certains boutons présentent même un jeu de couleurs dégradé.

Le nouveau design ressemble beaucoup à la plate-forme Wear OS de Google et Samsung que les sociétés co-développent. Google a présenté un peu la nouvelle plate-forme unifiée à Google I/O, et Samsung a récemment présenté sa nouvelle plate-forme One UI Watch au MWC 2021.

La refonte du Play Store semble être disponible sur certaines montres intelligentes pour le moment, y compris la Moto 360 (3e génération), Suunto 7, Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS et Fossil Gen 5, mais les résultats peuvent varier. Notre TicWatch Pro 3 n’a pas reçu la mise à jour, pas plus que le nouveau TicWatch E3, d’ailleurs, mais notre Fossil Gen 5 l’a.

Le changement n’affecte que l’application Play Store et ne semble apparaître dans aucune autre partie de l’interface utilisateur.

On ne sait pas ce qui a motivé la mise à jour, mais quel que soit le cas, c’est un changement curieux pour le Fossil Gen 5 après que la société a annoncé que ses appareils actuels n’étaient pas mis à jour vers la nouvelle plate-forme unifiée. Il est possible que les anciens appareils reçoivent encore certains éléments du nouveau Wear OS, mais pour l’instant, Google reste largement muet sur le sujet des mises à jour de Wear OS. Quoi qu’il en soit, nous avons contacté Google et Fossil pour obtenir des éclaircissements sur l’apparence mise à jour et nous mettrons à jour lorsque nous aurons plus d’informations.

La nouvelle plate-forme unifiée devrait arriver plus tard cette année avec le lancement de la Samsung Galaxy Watch 4, qui sera la première montre connectée à intégrer le nouveau système d’exploitation Wear.

Le meilleur de Wear OS en ce moment

TicWatch Pro 3 GPS

La montre Wear OS que vous pouvez acheter dès maintenant

Le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3 reste l’une des meilleures montres connectées Wear OS que vous puissiez acheter, grâce à son écran double couche, sa grande batterie et son nouveau chipset Qualcomm. Les mises à jour de Google et de Mobvoi continuent d’améliorer la montre, apportant plus de fonctionnalités et des performances plus rapides.

