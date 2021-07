Google Tasks est facilement l’application Google la plus sous-estimée

Même s’il existe un solide réseau de développeurs d’applications tiers sur Android, certaines de mes applications préférées proviennent de Google lui-même. Il n’est probablement pas surprenant que je passe une tonne de mon temps – à la fois sur mon téléphone et sur mon ordinateur – dans des applications comme Gmail, Agenda et YouTube, mais il y a une autre application Google sur laquelle je m’appuie et qui ne le fait probablement pas sur beaucoup les configurations de l’écran d’accueil, et c’est Google Tasks.

Je vais vous donner une minute pour nettoyer le café que vous venez probablement de cracher après avoir lu cette phrase, mais je le pensais vraiment. Je pense que Google Tasks est l’une des applications Google les plus sous-estimées disponibles, bien qu’il y en ait certainement beaucoup d’autres qui pourraient faire cette affirmation. Comme mon collègue Ara Waggoner, j’ai moi aussi un faible pour Google Keep, mais malgré la valeur que je tire de cette application, plusieurs jours peuvent s’écouler entre son utilisation. Ce n’est tout simplement pas le cas pour Google Tasks. C’est l’application de productivité de haut niveau discrète pour moi.

Qu’est-ce que Google Tâches ?

Source : Google

Google Tasks est un gestionnaire de tâches et un créateur de listes de tâches faciles à utiliser et relativement basiques, disponibles gratuitement sur plusieurs plates-formes, notamment Android, iOS et le Web. Lancé en 2008, il existe sous une forme ou une autre depuis environ aussi longtemps qu’Android lui-même, bien qu’il ait commencé comme une application Web.

Il existe de nombreuses applications de productivité concurrentes à usage personnel et professionnel que vous connaissez probablement mieux, même si Tasks est essentiellement intégré à Gmail et à la plate-forme Google Workspace. J’ai moi-même utilisé des applications beaucoup plus robustes comme Todoist, Evernote et Asana, et bien que ces applications aient une tonne de fonctionnalités utiles, j’ai finalement découvert que je ne les utilisais pas vraiment souvent. Au lieu de cela, j’ai découvert que Google Tasks peut gérer tous mes besoins de rappel de base, et en cours de route, j’ai découvert des moyens par lesquels il a ajouté des améliorations impressionnantes et même complexes à ma productivité.

Qu’est-ce qui est si génial avec Google Tasks ?

Source : Android Central

Au cours des dernières années, je me suis efforcé de simplifier ma vie de toutes les manières possibles. Une partie de cela consistait à me débarrasser d’objets physiques dont je n’avais pas vraiment besoin ou qui n’ajoutaient pas de valeur à ma vie, à la manière de Marie Kondo, mais le désencombrement numérique que j’ai récemment tenté était tout aussi important. J’ai supprimé des dizaines d’applications et me suis désabonné de toutes sortes de services et de listes de diffusion dans le but d’associer ce sur quoi je veux porter mon attention, et cela inclut également les applications de productivité. Heureusement, la plupart de ce dont j’ai besoin ou que je veux faire peut être fait facilement dans l’écosystème d’applications Google et en particulier dans les propres applications de Google.

Source : Android Central

L’une des premières choses qui m’ont poussé à utiliser Google Tasks est la qualité de son intégration avec Gmail et la suite Google Apps/Workspace. Vous pouvez ouvrir les tâches d’un simple clic dans la barre d’applications à droite de Gmail, Docs, Drive, Sheets et Slides. Ceci est extrêmement utile lorsque vous avez besoin d’informations sur une tâche en suspens pour un autre projet sur lequel vous travaillez ou gardez un œil sur ce que vous avez à faire ce jour/semaine tout en mettant à jour un rapport ou une présentation.

Source : Android Central

J’utilise particulièrement beaucoup l’intégration de Tasks avec Gmail et Calendar. La gestion de la boîte de réception est toujours un sujet brûlant qui frustre les gens sans fin, et une façon de se souvenir de ces e-mails importants est de les laisser marqués comme non lus ou de les répéter pour plus tard. Cependant, cela peut toujours encombrer votre boîte aux lettres et ne fournit pas nécessairement un contexte expliquant pourquoi vous vouliez traiter un message à une date ultérieure. Mais grâce à l’intégration de Gmail aux tâches, vous pouvez transformer n’importe quel e-mail en tâche d’un simple clic, lui attribuer une date d’échéance et ajouter des notes contextuelles. Brillant! Inbox zéro, me voilà !

L’intégration de Google Tasks avec d’autres applications Google fait partie de ce qui le rend si indispensable pour moi.

Je crée aussi occasionnellement des tâches directement à partir de l’application Calendrier (si je suis déjà dans l’application Calendrier de toute façon), et j’apprécie également que chaque fois que je donne à une tâche une date et/ou une heure d’échéance, elle s’affiche dans mon calendrier. C’est idéal pour réfléchir à la façon d’équilibrer ma charge de travail sur une base quotidienne et hebdomadaire, et cela montre comment ma liste de tâches s’aligne avec mes réunions et autres engagements basés sur le temps.

Google Tasks est certes un peu simpliste dans son interface utilisateur, et même si je considère que c’est un “pro” pour l’utiliser, d’autres peuvent jeter un œil à l’application et la rejeter comme n’étant pas assez robuste pour leurs besoins. Mais derrière cette conception simpliste se cachent des outils de gestion des tâches assez puissants, comme la possibilité de créer des tâches récurrentes, plusieurs listes et même des sous-tâches sur un projet. J’utilise fréquemment ces fonctionnalités lorsque je planifie du contenu pour une histoire ou un sujet ou pour m’aider à me souvenir de toutes les étapes que je dois suivre lors de la modification d’articles sur le site.

Lorsque je suis en déplacement, j’utilise les widgets Tâches pour jeter un coup d’œil rapide à ce que je dois faire, que ce soit la liste des choses à faire pour ma femme ou notre liste d’épicerie familiale. Et peu importe le téléphone que j’utilise, car le widget Tâches fonctionne très bien sur Android et iOS. De plus, avec les rappels basés sur la localisation, je n’ai même pas à me souvenir de sortir ma liste d’épicerie lorsque je roule dans Whole Foods ou HEB.

Les deux plus gros inconvénients de Tasks pour moi sont qu’il ne vous permet pas de marquer d’autres personnes ou de partager des listes comme d’autres applications de tâches telles que Todoist ou même Google Keep et qu’il n’a pas d’application Web autonome comme Keep. ou Docs ou Drive. Cependant, le fait qu’il soit intégré directement dans ces autres applications atténue le coup. De plus, lorsque je suis sur un Chromebook ou mon téléphone, je peux toujours utiliser l’application Android, et cela fonctionne très bien.

Votre prochaine tâche consiste à télécharger Google Tasks

Source : Andrew Myrick / Android Central

Vous pensez peut-être que je suis un peu stupide en jetant tant sur Google Tasks, mais je ne doute pas qu’une fois que vous l’aurez secoué, vous conviendrez que c’est l’une des meilleures applications à faire. Que vous l’utilisiez dans le navigateur ou sur l’un des meilleurs téléphones Android, je pense que vous en tirerez une tonne d’utilisation, tout comme moi.

