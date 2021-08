Google Tasks est sur le point de faciliter encore plus le tri de vos tâches les plus importantes

Google ne manque pas de moyens de gérer votre liste de tâches, dont le chef d’application autonome Tasks. Bien que le service n’ait pas tout à fait séduit le grand public – si son maigre nombre d’installations est quelque chose à dire – il s’améliore toujours activement à chaque mise à jour. L’application Android recevra bientôt un nouvel ajout, qui devrait permettre aux gestionnaires de tâches les plus stricts de se sentir un peu plus en contrôle de leurs listes de tâches.

Selon un démontage d’APK par les développeurs XDA, Google Tasks est sur le point d’ajouter la possibilité de mettre en vedette des entrées spécifiques, ce qui permet de voir plus facilement les tâches les plus vitales de vos tâches à venir. Les icônes d’étoile bleue sont maintenant à côté de chaque entrée dans votre liste de tâches, et en appuyant dessus, vous les ajoutez à un nouvel onglet « Stared » épinglé à gauche de l’application. Chaque entrée reste également dans leurs listes dédiées d’origine, mais l’onglet supplémentaire permet de trier plus rapidement ce qui doit être complété en premier.

Images via les développeurs XDA.

Les entrées peuvent être suivies et supprimées à tout moment, de la création à l’achèvement. Il s’agit d’un simple ajout, et ce n’est pas unique à Tasks. Google a ajouté des conversations étoilées à Messages il y a quelques mois, ce qui facilite le tri du contenu prioritaire en haut de ses applications. Parallèlement à la nouvelle interface à onglets récemment ajoutée à l’application, les tâches semblent bien se dérouler pour tous ceux qui cherchent à organiser leur agenda en déplacement.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible publiquement. Pour l’instant, il est toujours caché dans l’APK, vous devrez donc attendre que Google active les étoiles dans une future mise à jour. Pour l’instant, assurez-vous d’exécuter la dernière version de l’application via le lien Play Store ci-dessous ou en récupérant le dernier APK d’APK Mirr0r.