Google Tensor fait passer les appels et la messagerie au niveau supérieur sur le Pixel 6

Lors du lancement du Pixel 6, Google a pris le temps de mettre en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités de ses derniers produits phares, grâce à la puce Tensor personnalisée. Grâce à l’accent mis sur l’apprentissage automatique, la puce peut fournir aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro un traitement AI sur l’appareil, qui protège vos informations et les rend potentiellement beaucoup plus rapides à gérer la reconnaissance vocale et les informations visuelles que la plupart des meilleurs Android. téléphones équipés de puces Qualcomm.

Fonctions d’appel plus intelligentes

Google introduit une poignée de fonctionnalités d’appel pour le Pixel 6. Désormais, lorsque vous recherchez un numéro de téléphone dans l’application de recherche, avant d’appuyer sur le bouton d’appel, vous pourrez bientôt obtenir un graphique en direct indiquant les heures où l’entreprise est à son plus occupé. De cette façon, vous pouvez planifier votre appel à un moment où il n’est pas aussi occupé, réduisant ainsi votre temps d’attente.

De plus, la nouvelle fonction Direct My Call fournira une transcription en direct du système automatisé, avec des représentations visuelles des sélections disponibles. Tout cela grâce à Google Duplex et fait en sorte que vous n’ayez pas à vous soucier de vous souvenir des options une fois qu’elles ont été répertoriées.

Google améliore également l’identification de l’appelant en externalisant les données de ceux qui partagent des informations sur les appels vers ou en provenance d’entreprises inconnues, de cette façon, les autres peuvent être mieux informés et savoir si un appel est ou non un spam ou légitime. Google assure qu’il n’y a aucune information d’identification lorsque ces données d’appel sont partagées.

De plus, Call Screen s’étend désormais au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Irlande, en Italie et en Espagne, tandis que Hold For Me arrive en Australie, au Canada et au Japon dans les mois à venir.

La messagerie améliorée

Google mise beaucoup sur la reconnaissance vocale. Gboard bénéficie d’une belle mise à niveau avec la nouvelle fonctionnalité Assistant Voice Typing, qui améliorera la dictée vocale sur les téléphones Pixel.

Grâce à Live Translate, vous pourrez mieux communiquer grâce à l’intégration dans la plupart des meilleures applications de messagerie sur Android, notamment WhatsApp, Snapchat, etc. Cela signifie traduire automatiquement les messages que vous recevez et pendant que vous tapez, sans avoir à copier et coller à partir de l’application Google Translate.

Cela s’étend également aux médias, améliorant la fonction de sous-titrage en direct en traduisant automatiquement les sous-titres vidéo sur l’appareil.

Google a également fait la démonstration d’un mode interprète amélioré, qui est désormais plus rapide et plus fluide.

Ces fonctionnalités ne sont que quelques-unes des capacités que la puce Tensor apporte au nouveau Pixel 6, y compris de nouveaux outils d’imagerie puissants et une sécurité et une confidentialité améliorées avec la puce Titan M2 et Android 12. En tant que premier chipset pour smartphone personnalisé de Google, il semble que Google a enfin trouvé le bon matériel pour correspondre à son expérience logicielle idéale.

Vous pouvez précommander le Pixel 6 dès maintenant, à partir de 599 $ seulement.

