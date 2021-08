Google Tensor SoC annoncé, devrait être lancé avec Pixel 6 et Pixel 6 Pro plus tard cette année

in

Google présente également brièvement le Pixel 6 Pro et le Pixel 6 aujourd’hui.

Google a annoncé son propre système sur puce, Tensor, et a confirmé que le SoC fera ses débuts plus tard cette année dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pourquoi demandes-tu? Google indique clairement qu’aucune puce tierce n’est aujourd’hui assez puissante pour l’aider à poursuivre pleinement sa mission de faire de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML) le cœur de l’expérience Pixel en raison des limitations informatiques. Tensor, qui tire son nom des Tensor Processing Units (TPU) que Google utilise dans ses centres de données, a été conçu sur mesure dans cet objectif.

Le PDG Sundar Pichai a déclaré que la fabrication de la puce Google Tensor a duré quatre ans, ce qui signifie, plus ou moins, que les travaux sur le SoC ont commencé peu de temps après le lancement du premier Pixel en 2016. La qualifiant de “plus grande” innovation dans Pixel à ce jour, Pichai a déclaré que Tensor sera lancé avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro plus tard cet automne – probablement en septembre-octobre.

Tellement excité de partager notre nouvelle puce Google Tensor personnalisée, qui a été conçue il y a 4 ans (???? pour l’échelle) ! Tensor s’appuie sur nos 2 décennies d’expérience informatique et c’est notre plus grande innovation dans Pixel à ce jour. Sera sur Pixel 6 + Pixel 6 Pro à l’automne. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy – Sundar Pichai (@sundarpichai) 2 août 2021

L’annonce d’aujourd’hui est limitée en détails techniques et riche en jargon. Cependant, certaines choses sont évidentes, comme un «système de caméra complètement repensé» et une «reconnaissance vocale» améliorée. Comme toujours, Google promet de “débloquer des expériences spécifiques pour nos utilisateurs Pixel” bien qu’il ne partage pas encore plus de détails.

En parlant de cela, Google présente également brièvement le Pixel 6 Pro et le Pixel 6 aujourd’hui. Les deux téléphones ressemblent exactement aux rendus que nous avons vus dans les fuites auparavant, c’est-à-dire qu’ils ne ressemblent en rien à n’importe quel téléphone Pixel du passé. Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont tous deux été construits à partir de zéro pour embrasser pleinement la bosse de la caméra, ou comme Google l’appelle, une “barre de caméra”. Cela a été fait parce qu’apparemment, leurs “capteurs et objectifs améliorés sont maintenant trop gros pour tenir dans le carré traditionnel”.

On s’attend à ce que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro soient également disponibles dans de nouvelles finitions et utilisent davantage de matériaux de construction haut de gamme. Alors que le modèle Pro a un cadre en aluminium poli, la version vanille a une finition en aluminium mat. Les deux téléphones ont une perforation au centre.

Google a partagé plus de spécifications matérielles avec le Verge. Le Pixel 6 Pro sera doté d’un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Il sera livré avec trois caméras : grand-angle, ultra-large et un téléobjectif pour un zoom optique jusqu’à 4x. Le Pixel 6 aura quant à lui un écran FHD+ plus petit de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il aura les mêmes caméras larges et ultra-larges que le Pro moins le téléobjectif.

Alors que la puce Tensor est passionnante, Google garde pour le moment des détails plus granulaires près de sa poitrine. Tout ce que nous savons, c’est qu’il contiendra un TPU mobile et une puce de sécurité Titan M2 tous deux fabriqués par Google. Nous ne savons toujours pas d’où viennent son processeur et son processeur graphique, même si la rumeur veut que Google travaille avec Samsung pour cela.

