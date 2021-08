Google Tensor SoC : tout ce que vous devez savoir

Google fabrique certains des meilleurs téléphones Android que l’argent puisse acheter, et une grande partie de ce qui distingue ses téléphones sont les appareils photo. Bien que Google n’ait pas modifié le capteur matériel lui-même depuis plus de trois ans, il a pu tirer parti de ses prouesses logicielles pour fournir des photos vraiment exceptionnelles à partir de téléphones Pixel, y compris le Pixel 4a à 350 $.

Alors que Google aime se concentrer sur les logiciels comme différenciateurs pour ses téléphones, la société se tourne maintenant vers le silicium personnalisé pour donner aux Pixels un avantage supplémentaire. Avec l’annonce du Pixel 6, Google a confirmé que les prochains Pixel 6 et 6 Pro exécuteront son Tensor SoC personnalisé, une plate-forme de silicium personnalisée qui offre d’énormes gains en IA sur l’appareil.

Les chipsets personnalisés pourraient finir par alimenter tous ses téléphones et même ses Chromebooks, et comme il devrait faire ses débuts dans le Pixel 6 plus tard cette année, nous n’avons pas à attendre longtemps pour savoir ce qui nous attend. Voici tout ce que vous devez savoir sur le silicium personnalisé de Google, y compris le récapitulatif du matériel, les fonctionnalités de sécurité, les mises à niveau de l’appareil photo et pourquoi c’est un gros problème pour les ambitions matérielles de Google.

Google Tensor SoC devrait être à égalité avec les chipsets mobiles les plus rapides aujourd’hui

Source : Qualcomm

Jusqu’à présent, Google s’est appuyé sur Qualcomm pour alimenter la gamme Pixel, mais avec le SoC Tensor, il s’associe à Samsung LSI pour la conception et la fabrication de son chipset. Le passage au silicium personnalisé permet à Google d’offrir des expériences différenciées et au géant de la recherche de rejoindre Apple et Samsung.

Google cible le segment haut de gamme, mettant le Tensor SoC à égalité avec l’Exynos 2100.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré l’année dernière que la société investirait davantage dans le matériel, et le résultat est le Tensor SoC. Et si Google s’est contenté de se concentrer sur le segment milieu de gamme avec la série Pixel 5, il jette une nouvelle fois son dévolu sur le segment haut de gamme avec les Pixel 6 et 6 Pro.

Bien que Google n’ait pas confirmé qu’il travaillait avec Samsung sur le chipset, tous les signes indiquent que le Tensor SoC utilise l’Exynos 2100 de Samsung comme base. Cela en fait une combinaison très intéressante, car l’Exynos 2100 est à la hauteur du Snapdragon 888 en termes de performances.

En guise de rappel, l’Exynos 2100 comprend un seul cœur Cortex X1, trois cœurs A78 et quatre cœurs A55 économes en énergie. Du côté du GPU, le Tensor SoC utiliserait une pièce standard Arm Mali-G77. Et tandis que Google apporte de nombreux changements à l’IA, au ML et à la sécurité, le CPU et le GPU devraient rester inchangés par rapport à l’Exynos 2100 standard, ce qui signifie que les Pixel 6 et 6 Pro devraient offrir le même niveau de performances. comme la série Galaxy S21.

Quant à la fabrication du Tensor, il est vraisemblablement fabriqué sur le nœud 5nm de Samsung, tout comme les Snapdragon 888 et 780G ainsi que l’Exynos 2100. Le nœud 5nm devrait apporter des gains d’efficacité supplémentaires, et il faudra attendre de voir comment le Le Pixel 6 résiste dans ce domaine.

Google Tensor SoC renforce la sécurité

Google a déjà essayé du matériel personnalisé avec Pixel Visual Core et le module de sécurité Titan M qui est un pilier de Pixels. Le module de sécurité Titan M sur Pixels offre une couche de sécurité supplémentaire, et Google est prêt à poursuivre cela avec le Tensor SoC.

J’ai maintenant vu des preuves qui corroborent que les prochains téléphones Pixel de Google fonctionneront sur GS101. Il aura une configuration à 3 clusters avec un TPU et quelque chose appelé “Dauntless” qui semble lié à la Citadelle intégrée (puce de sécurité Titan M). https://t.co/vikLcki1SF – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 2 avril 2021

Le Tensor SoC propose le module de sécurité Titan M2, Google notant qu’il offre “le plus grand nombre de couches de sécurité matérielle dans n’importe quel téléphone”. Cela distingue évidemment les Pixel 6 et 6 Pro du lot en termes de sécurité matérielle, le module de sécurité Titan M contenant des informations sensibles telles que des données biométriques et authentifiant l’état de démarrage des Pixels.

Source : Alex Dobie / Android Central

L’un des plus gros problèmes avec les téléphones Android est la mise à jour. Apple propose cinq ans de mises à jour iOS pour iPhones, iPads et MacBooks, mais vous ne trouverez nulle part près de ce niveau de garanties de mise à jour sur Android.

Cela dit, la situation s’améliore. Google fournit trois mises à jour Android et trois ans de correctifs de sécurité à ses Pixels, et Samsung garantit désormais trois mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité pour ses téléphones phares et milieu de gamme.

Le passage de Google au silicium personnalisé pourrait signifier des mises à jour logicielles comparables à celles des iPhones.

Avec toute nouvelle mise à jour Android, le fabricant du téléphone doit travailler avec le fournisseur de puces – Qualcomm, MediaTek ou Samsung SLSI – pour s’assurer que les nouvelles fonctionnalités fonctionnent comme prévu. Des fournisseurs comme Qualcomm publient de nouveaux pilotes avec chaque nouvelle version d’Android qui intègrent les changements au niveau matériel, et comme il n’est pas financièrement viable pour les fabricants de puces de continuer à le faire pendant cinq ans, ils ne publient des pilotes que pendant deux ou trois ans.

Cela limite finalement le nombre de mises à jour qu’un fabricant de téléphones peut déployer sur un appareil. Actuellement, Apple fournit cinq ans de mises à jour car il contrôle la pile matérielle et logicielle ; il fabrique ses propres chipsets, il peut donc offrir des mises à jour à long terme.

Avec Google empruntant maintenant cette voie, nous verrons probablement des mises à jour à long terme comparables à celles de l’iPhone. Google doit prendre en charge la situation des mises à jour sur Android, et la meilleure façon de le faire est l’intégration verticale – en contrôlant à la fois le côté matériel et logiciel des choses. Google est idéalement placé pour changer la façon dont nous voyons les mises à jour Android, et le Tensor SoC pourrait bien être la solution pour des mises à jour garanties pendant cinq ans pour les Pixels.

Google Tensor SoC pourrait fournir des mises à niveau de caméra uniques grâce à l’IA

Source : Daniel Bader / Android Central

Un autre domaine passionnant est le matériel et le logiciel de la caméra. L’une des mises à niveau les plus importantes de Tensor est le moteur d’IA, Google étant prêt à fournir un tout nouvel ensemble de cas d’utilisation sur les Pixels. Google s’est fortement appuyé sur la photographie informatique et l’IA sur ses appareils, et cela va être suralimenté avec la série Pixel 6.

Comme détaillé par The Verge, le TPU dédié pour l’IA sera utilisé pour prendre de meilleures photos et vidéos tout en déverrouillant de nouvelles interactions logicielles. Google a défini la norme en matière de photographie informatique, il est donc passionnant de voir quelles avancées il peut faire avec du matériel personnalisé.

Du responsable du matériel de Google, Rick Osterloh :

Comme de plus en plus de fonctionnalités sont optimisées par l’IA et le ML, il ne s’agit pas simplement d’ajouter plus de ressources informatiques, il s’agit d’utiliser le ML pour débloquer des expériences spécifiques pour nos utilisateurs Pixel. Avec Tensor, nous avons pensé à chaque élément de la puce et l’avons personnalisé pour exécuter les modèles de photographie informatique de Google. Pour les utilisateurs, cela signifie des fonctionnalités entièrement nouvelles, ainsi que des améliorations à celles existantes.

Google Tensor SoC verra les débuts du modem 5G mmWave de Samsung

Bien que nous ayons une idée du matériel proposé avec le Tensor SoC, ce qui n’est pas clair pour le moment, c’est le modem 5G que Google finira par utiliser sur le chipset. Étant donné que Google travaille avec Samsung SLSI, un pari raisonnable serait que la société utilisera simplement un modem Samsung 5G existant, mais nous devrons attendre qu’il y ait plus d’informations.

Les États-Unis sont un marché énorme pour le matériel Pixel, et bien que nous ayons vu des téléphones 5G équipés de chipsets MediaTek et Samsung dans le pays, les variantes mmWave sont toutes équipées de modems Qualcomm, y compris la série iPhone 12. Google occupe donc une position unique ici, et il devrait être intéressant de voir la direction que prend la connectivité 5G.

Samsung, pour sa part, dispose d’un modem 5G avec une connectivité globale mmWave, et bien qu’il utilise ce modem dans les variantes mondiales de la série Galaxy S21, il ne le fait pas en Amérique du Nord, où il s’appuie sur Qualcomm. Donc, si la série Pixel 6 finit par utiliser ce modem aux États-Unis, il sera intéressant de voir comment le modem de Samsung résiste à Qualcomm.

Google Tensor SoC devrait faire ses débuts sur le Pixel 6

Avec Google annonçant que le Tensor SoC fera ses débuts sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, nous devrons simplement attendre et voir ce que les appareils ont en magasin. Mais ce que nous savons jusqu’à présent est déjà source d’excitation ; le Pixel 6 Pro a un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Pixel 6 standard est livré avec un panneau de 6,4 pouces à 90 Hz.

Les caméras font également l’objet d’une refonte, avec une nouvelle caméra principale rejointe par un objectif grand angle et un objectif zoom avec zoom 4x. Ensuite, il y a la conception ; Google opte pour un langage de conception plus audacieux qui donne aux Pixel 6 et 6 Pro un aspect saisissant. Dans l’ensemble, il s’agit du lancement de Pixel le plus excitant depuis des années.

