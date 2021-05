Google teste la fonctionnalité RSS Follow dans les versions Chrome Canary

Google est sur le point d’introduire une nouvelle fonctionnalité de suivi RSS dans Chrome.La fonctionnalité expérimentale permettra aux utilisateurs de garder un œil sur les flux RSS de leurs sites Web préférés dans le navigateur.La fonctionnalité fera initialement ses débuts sur les versions de Chrome Canary aux États-Unis à titre de test.

Beaucoup d’entre nous manquent encore de Google Reader, le lecteur RSS multi-plateforme super simple de l’entreprise. Cependant, l’entreprise peut revenir en arrière et réintroduire une fonction de lecture RSS dans Google Chrome sur Android.

L’ajout, appelé RSS Follow, permettra aux utilisateurs de s’abonner et de suivre les flux de leurs sites préférés directement dans Google Chrome. Les mises à jour seront affichées dans une nouvelle section Suivante dans les nouveaux onglets du navigateur. La société note que le mouvement consiste à créer des «connexions plus profondes» entre les éditeurs et les consommateurs via le navigateur.

RSS, ou Really Simple Syndication, a fait ses débuts il y a plus de deux décennies et a permis aux sites Web de publier des mises à jour facilement lisibles pour les utilisateurs et les applications. Android a vu beaucoup de lecteurs RSS en son temps, dont beaucoup sont de puissantes stations de curation pour les nouvelles. Cependant, ils obligent les utilisateurs à installer une autre application. L’ajout de RSS Follow à Chrome encouragera probablement plus d’utilisateurs à adopter la vénérable norme.

Google note que la fonctionnalité sera d’abord testée dans Google Chrome Canary construit sur Android “dans les semaines à venir”. Le test sera également limité aux États-Unis pour le moment. On ne sait pas si les versions de bureau Chrome Canary recevront également la fonctionnalité.

“Nous fournirons davantage de conseils aux éditeurs Web à mesure que nous apprendrons et évaluerons si cette fonctionnalité passera d’une expérience à un déploiement plus large dans Chrome”, a déclaré Google dans l’annonce.

Utiliseriez-vous un lecteur RSS intégré directement à Chrome? Votez dans notre sondage ci-dessus et faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.