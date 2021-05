Google teste les commandes musicales de l’application YouTube pour les membres Premium

YouTube teste de nouvelles commandes musicales pour les membres Premium qui n’utiliseront pas l’application YouTube Music.

Google essaie depuis des années d’inciter les utilisateurs Premium à passer à l’interface YouTube Music. Ils ont même tué Google Play Music pour faire de YouTube Music l’expérience musicale par défaut. Mais il semble que des commandes d’écoute de musique ressemblant à une application de musique arrivent dans l’application YouTube pour les utilisateurs Premium.

9to5Google a d’abord repéré le changement qui semble faire l’objet de tests limités pour le moment. La fonctionnalité n’était pas reproductible avec ma version de l’application YouTube. La police Android a également essayé d’activer les commandes musicales dans l’application YouTube et n’a pas pu la trouver.

Un bouton “ Afficher les commandes d’écoute ” apparaît lorsque vous écoutez des clips vidéo sur l’application YouTube standard si vous l’avez.

Appuyez sur le bouton pour afficher les commandes qui ressemblent à un service de musique en streaming comme Spotify. Vous pouvez voir le nom de la vidéo dans une grande police, avec le canal en dessous et une gamme de commandes. Le bouton “Je n’aime pas”, qui apparaît dans l’interface régulière de YouTube, est notamment absent. La liste comprend également les boutons d’enregistrement dans la liste de lecture et de contrôle de la vitesse de lecture.

Il est intéressant de voir Google essayer d’apaiser ceux qui écoutent encore de la musique principalement via YouTube. Il est désespéré que son public écoutant de la musique s’abonne à YouTube Premium, qui se développe à un bon clip.

En utilisant les données d’un appel financier d’octobre 2020 avec des investisseurs, YouTube rapporte environ 30 millions d’abonnés Premium. C’est bien en dessous des 60 millions d’abonnés Apple Music estimés à Apple et des 113 millions d’abonnés payants de Spotify.

Il est difficile de recommander un service de streaming musical proposé par Google, compte tenu de la faiblesse de l’entreprise avec les produits destinés aux consommateurs. Il a fermé Google Play Music au profit de YouTube Music, aliénant environ 15 millions d’utilisateurs. YouTube Music n’avait même pas la parité des fonctionnalités avec GPM lorsque le service est mort – et il vient juste de rattraper les nouvelles fonctionnalités.

“YouTube Music n’a de sens que si vous ne téléchargez jamais de musique, n’avez pas besoin de gérer une bibliothèque et écoutez simplement de la musique en streaming”, déclare un utilisateur à propos du service. C’est surtout vrai puisque ses fonctionnalités de conservation de bibliothèque laissent beaucoup à désirer. Mais c’est parce que l’industrie dans son ensemble préfère massivement la musique en streaming aux téléchargements payants ponctuels.

Digital Music News a prédit que les téléchargements de musique payants seraient morts d’ici 2021. C’est surtout vrai, car Google a tué ses téléchargements de musique un an plus tôt. Le téléchargement de musique pour une lecture hors ligne est désormais la façon dont la plupart des gens gèrent leurs bibliothèques, plutôt que de posséder les fichiers purement et simplement.