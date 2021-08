Google teste sa propre application Find My Device pour rivaliser avec Find My d’Apple

Plus tôt cette année, Apple a dévoilé le tracker AirTag. L’appareil aide les utilisateurs à trouver des objets manquants, notamment un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple Watch ou une paire d’AirPod. Les AirTags tirent parti de l’énorme écosystème Find My d’Apple, en s’appuyant sur des données de localisation anonymes et participatives pour suivre les objets. Un ping vers un iPhone à proximité pourrait permettre à un AirTag sur un scooter volé d’envoyer au propriétaire son dernier emplacement connu. En fait, cela s’est réellement produit, aidant quelqu’un à récupérer ses biens volés. Apple a plus d’un milliard d’appareils qui peuvent aider les utilisateurs à retrouver les appareils perdus, c’est pourquoi les AirTags sont si utiles. Mais Google utilise beaucoup plus d’appareils Android qu’Apple n’utilise d’iPhone. C’est un miracle que Google n’ait pas déjà copié la technologie de suivi Find My d’Apple, mais c’est exactement ce que l’entreprise fait maintenant.

Google pourrait ne pas lancer son propre tracker AirTag de sitôt, mais des rapports ont indiqué il y a quelques mois que Google pourrait copier la technologie Find My d’Apple. Google était censé développer une application Find My Device, similaire à l’application Find My d’Apple qui peut localiser des personnes et des appareils. Le code dans les services Google Play indiquait à l’époque que Find My Device permettrait aux téléphones d’aider à trouver les gadgets manquants.

Comment fonctionne Google Localiser mon appareil

En août, 9to5Google a trouvé d’autres preuves suggérant que Google dévoilerait bientôt l’application Find My Device. Google teste déjà l’application en interne avant de la rendre accessible au grand public. Il s’agit d’un processus appelé « dogfooding » qui permet aux Googleurs de tester des applications inédites.

Le site Web a trouvé la version 2.4.043_df de l’application Find My Device de Google dans la nature. Le texte de l’application montre que les utilisateurs peuvent marquer un appareil comme perdu, comme un téléphone ou une tablette. Tout autre appareil Android qui entre en contact avec le gadget manquant recevra des pings via Bluetooth. Une fois que cela se produit, l’appareil Android qui passe signalera la « observation » au réseau. Les utilisateurs pourront également faire sonner leurs appareils, ce qui peut être utile si vous êtes à portée de l’objet perdu.

L’application Find My Device permettra également aux utilisateurs de suivre les appareils partagés. Qu’il s’agisse de gadgets que vous utilisez à la maison ou d’appareils professionnels, l’application permettra aux utilisateurs de partager la propriété. Dans un tel cas, toutes les parties ayant accès à un emplacement d’appareil pourront le retrouver une fois celui-ci perdu.

Protéger les données du véhicule

L’application Find My Device de Google aidera également les utilisateurs à sécuriser leurs données sur les appareils perdus ou volés, comme une voiture équipée d’Android Auto. Les utilisateurs pourront créer des profils pour leurs voitures et verrouiller leurs informations si quelqu’un vole leur voiture. De cette façon, les voleurs n’auront accès à aucune information personnelle qu’ils pourraient autrement s’emparer de l’interface utilisateur Android Auto.

Find My Device permettra également aux utilisateurs de supprimer leur profil à distance du véhicule volé. Cependant, rien ne garantit que toutes ces fonctionnalités seront disponibles dans l’application Find My Device au lancement. Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas encore de tracker Google en préparation.

