Google teste un nouveau bouton Android Auto pour les chansons et les actualités suggérées

in

Google a discrètement introduit un nouveau bouton dans Android Auto qui affiche un carrousel de cartes affichant la musique, les podcasts et les actualités recommandés. Repéré par l’utilisateur de Reddit u/sccabrian, le bouton de raccourci semble faire partie d’un test pour l’instant car il ne semble pas être largement disponible.

Source : u/sccabrian (Reddit)

Le bouton se présente sous la forme d’une icône de note de musique et se trouve à côté des commandes du lecteur. Lorsque vous appuyez dessus, il fait apparaître la fenêtre « Choix des médias pour votre lecteur » avec une sélection automatisée des médias et du contenu de Spotify et de Google News, par exemple. Les suggestions sont basées sur votre préférence de contenu.

La liste horizontale des médias et contenus suggérés disparaît une fois que vous avez fait votre choix, après quoi la lecture commence. Android Police note que les recommandations sont tirées de certaines des meilleures applications Android Auto installées dans votre unité d’infodivertissement.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La fonctionnalité est pratique pour ceux qui y ont accès car elle leur permet de choisir facilement les chansons qu’ils aiment écouter tout en restant concentrés sur la route.

Dans son état actuel, il semble qu’il n’y ait aucun moyen de désactiver la fonctionnalité expérimentale, en supposant qu’elle soit en ligne pour vous. Il n’y a pas non plus d’option pour ajuster le type de contenu qui apparaît dans les cartes de suggestion, mais ces fonctionnalités devraient être ajoutées à l’avenir.

Cela dit, il n’y a pas de mot officiel pour l’instant quant à quand et si la fonctionnalité sera déployée pour tout le monde. À l’heure actuelle, sa disponibilité semble être limitée et activée uniquement via une mise à jour côté serveur.

Android et détente

La Galaxy Watch 4 est le dernier espoir de Wear OS

Aucune autre entreprise, y compris Fitbit de Google, ne peut concevoir, fabriquer et distribuer un produit comme Samsung. Aucune autre entreprise ne sera en mesure de fabriquer un produit de haute qualité et de le vendre à un prix raisonnable. Aucune autre entreprise ne peut sauver Wear OS.

Connectez votre téléphone à Android Auto

Ce sont les meilleurs câbles USB-C que vous pouvez trouver pour Android Auto

Android Auto est une nécessité absolue lorsque vous conduisez, que vous alliez à l’épicerie ou pour un long voyage en voiture. Ces câbles garantiront que votre téléphone reste protégé et chargé, quoi qu’il arrive.