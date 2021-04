Google teste une nouvelle fonctionnalité sur Chrome dont nous avons désespérément besoin – .

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Google Chrome est le navigateur le plus populaire au monde, mais l’une des raisons est qu’il simplifie l’expérience de navigation d’une manière que beaucoup de ses concurrents ne font pas. Le dernier exemple en est une fonctionnalité totalement nouvelle qui est actuellement testée dans le navigateur Chrome Canary qui devrait faciliter la réouverture des onglets que vous pourriez avoir accidentellement fermés avant d’en avoir fini avec eux.

Le navigateur Chrome Canary de Google est en quelque sorte un terrain d’essai pour les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités avant qu’elles n’atteignent le navigateur principal. Tous ne verront pas le jour, mais beaucoup le font, comme le nouveau bouton «Rechercher les onglets» qui a récemment été déployé pour tout le monde dans une mise à jour. Si vous l’avez manqué, le nouveau bouton apparaît maintenant juste à gauche du bouton de réduction en haut du navigateur, vous permettant de voir tous les onglets que vous avez ouverts et de rechercher un certain onglet. Dans Canary, ce menu comprend désormais également une liste de vos onglets récemment fermés.

Cette fonctionnalité ne changera la vie de personne, mais avoir la possibilité de faire défiler rapidement tous vos onglets ouverts ainsi que tous les onglets que vous avez récemment fermés dans un seul menu sera incroyablement utile pour les gens comme moi et tout le monde. Je travaille avec qui passe toute la journée à passer d’un onglet à un autre pour le travail. Mieux encore, je pourrai rechercher rapidement l’onglet dont j’ai besoin même s’il n’est plus ouvert, ce qui devrait rendre les journées chaotiques moins frustrantes.

Il est à noter que vous pouvez déjà ouvrir des onglets précédemment fermés sur Chrome avec le raccourci suivant: Ctrl + Maj + T sous Windows ou CMD + Maj + T sur Mac. Si vous maintenez les deux premiers boutons enfoncés, vous pouvez appuyer sur «T» à plusieurs reprises pour ouvrir les onglets fermés dans l’ordre chronologique inverse, mais si vous recherchez un onglet que vous avez fermé il y a une demi-heure, vous y êtes peut-être pendant un certain temps. avant de trouver enfin celui que vous vouliez rouvrir.

Cette nouvelle fonctionnalité simplifie considérablement le processus, et bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’elle passera de Canary à Chrome proprement dit, cela semble être un gagnant clair. Cela dit, il a probablement encore besoin d’être peaufiné, car Android Police souligne qu’il n’y a aucun moyen d’effacer les onglets récemment fermés de la liste. Vous pouvez fermer les onglets ouverts à partir du menu “Rechercher les onglets”, mais il n’y a aucun moyen de ranger la liste des onglets que vous avez fermés.

Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité maintenant, vous pouvez télécharger la version 91.0.4472.0 de Chrome Canary à partir du site Web de Google. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une version instable du navigateur qui est constamment mise à jour.

