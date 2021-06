Google testerait une nouvelle façon de regarder des vidéos sur l’application YouTube | La technologie

La nouvelle façon de regarder les vidéos YouTube que Google teste permettrait aux utilisateurs de visualiser le contenu du flux de l’application et sans avoir à cliquer dessus.

YouTube est l’une des plateformes par excellence pour consommer du contenu en streaming, il existe d’innombrables créateurs et contenus pour tous les goûts. La façon de regarder les vidéos n’a pas beaucoup changé depuis la naissance de la plateforme et depuis le lancement des différentes applications, la chose normale est d’ouvrir l’application, de trouver la vidéo, de cliquer dessus et de la regarder jusqu’à la fin ou non.

Cette façon de lire les vidéos pourrait changer sous peu et, est-ce que Google travaillerait sur un moyen de consommer le contenu de la plateforme sans avoir à cliquer dessus. Ce que testent ceux de Mountain View, c’est que les vidéos YouTube sont reproduites à partir du flux avec du son et sans que l’utilisateur ait besoin de cliquer dessus..

Et ce qui est amusant, c’est que le contenu serait entièrement reproduit, pas seulement une petite partie en tant que teaser ou bande-annonce ; les utilisateurs pouvaient voir les vidéos complètes du flux s’ils le souhaitaient. YouTube a même modifié la disposition de ces petites fenêtres pour ajouter les boutons nécessaires pour améliorer l’expérience, ces boutons vous permettent de contrôler le son et d’ajouter des sous-titres.

Android 12, Pixel 4A. Vous pouvez lire l’intégralité de la vidéo YouTube à partir de l’écran d’accueil sans réellement cliquer dessus. YouTube a également ajouté une option pour basculer CC et faire défiler le lecteur de progression (vous pouvez voir l’aperçu de l’image maintenant) @MattNavarra @wongmjane @ alex193a @liahaberman @digitaliworld pic.twitter.com/JY8ehkcSUp – Samarth 🍥 (@iamstake) 22 juin 2021

Il n’y a pas d’options de qualité de lecture, donc la résolution à laquelle elles sont jouées dépendra des paramètres de l’application et de la connexion Internet dont disposent les utilisateurs. La playbar est également présente et possède toutes les fonctionnalités classiques: vous permet de vous déplacer entre les minutes de la vidéo et d’avancer ou de reculer dans le contenu.

Google n’a pas encore fait de déclaration officielle quant à savoir si cette nouvelle fonctionnalité atteindra tous les utilisateurs.En fait, cette fonctionnalité a été connue grâce à un utilisateur du Google Pixel 4A qui testait Android 12. Il est possible que dans les futures mises à jour cette façon de lire les vidéos soit implémentée, mais pour le moment la seule chose qui puisse être fait est d’attendre.