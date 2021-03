Google ThreadIt veut essayer de tuer les longs appels de visioconférence

Google a lancé une tentative pour rendre le travail à distance un peu plus engageant avec une nouvelle plate-forme qui permet aux utilisateurs de créer et de partager de petits messages vidéo au sein de l’équipe pour une communication efficace.

ThreadIt a été créé par l’incubateur interne de Google, Area 120, et sera disponible à la fois en tant que site Web et en tant qu’extension Chrome.

Google pense que ThreadIt peut être un excellent moyen pour les gens de faire valoir leur point de vue directement auprès de leurs collègues, et également de réduire les réunions de visioconférence indésirables.

ThreadIt

En son cœur, ThreadIt permet aux utilisateurs d’enregistrer de courtes vidéos d’eux-mêmes en train de parler et de les partager avec des collègues sélectionnés

Les membres de l’équipe peuvent répondre à la vidéo chaque fois qu’ils sont disponibles, quel que soit le fuseau horaire dans lequel ils se trouvent, créant ainsi un fil de communication vidéo trié par ordre chronologique sans exiger qu’ils soient tous présents en même temps.

L’expéditeur des vidéos peut également contrôler la façon dont les téléspectateurs peuvent interagir avec la vidéo et peut donner un accès en lecture seule ou leur permettre d’ajouter un nouveau clip en réponse à la vidéo originale.

Selon Google, ThreadIt se situe quelque part entre de longs appels vidéo de groupe et de courts e-mails, mais cherche toujours à inclure le meilleur des deux mondes. L’équipe qui a créé ThreadIt a commencé à travailler sur le projet il y a un peu plus d’un an avant que la pandémie ne change notre façon de vivre et de travailler – ce qui signifie ironiquement qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés personnellement.

ThreadIt est actuellement en phase bêta publique et est disponible pour tout le monde, avec Google configuré pour évaluer les commentaires des utilisateurs et l’intérêt public avant de décider de créer de nouvelles fonctionnalités.