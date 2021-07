Google tire la dernière mise à jour de Chrome OS 91 : voici pourquoi et quoi faire si vous rencontrez des problèmes

Les mises à jour de Chromebook ne sont pas étrangères aux bogues, mais les bogues qui sont arrivés avec Chrome OS 91.0.4472.147 étaient un idiot absolu pour de nombreux modèles avec certaines cartes Chrome. Les cartes sont la plate-forme matérielle de base d’un Chromebook, un seul type de carte peut être utilisé par plusieurs fabricants pour simplifier le codage et les tests du côté de Google. Les cartes principalement impactées par la mise à jour de .147 sont :

Conseil de grognement

Chromebook Acer 311 (C721) Chromebook Acer Spin 311 (R721T) Chromebook Acer 315 Chromebook HP 11A G6 EE Chromebook HP 14 (série db00) Lenovo 100e et 300e 2e génération (AMD)

Panneau de trappe

Acer Chromebook 712 ASUS Chromebook Flip C436 Lenovo Flex 5i Chromebook Samsung Galaxy Chromebook Samsung Galaxy Chromebook 2

Alors que les modèles de Grunt sont des modèles économiques principalement utilisés dans les écoles – et moins susceptibles d’être utilisés pendant l’été – les modèles Hatch sont principalement des Chromebooks milieu à haut de gamme qui sont assez largement utilisés, et tout décalage ou overclocking sur le Chromebook Galaxy d’origine va être un mauvais moment entre sa construction mince et la durée de vie de la batterie médiocre au mieux.

D’autres modèles ont également signalé des problèmes, alors voici ce qu’il faut faire si vous le voyez sur le vôtre :

presse Alt + Maj + i et incluez “problème 1226037” dans vos commentaires et description du problème. Si vous utilisez fréquemment Linux, vous pouvez passer au canal bêta, mais sachez que la mise à jour vers la version bêta ne résout pas le problème pour tout le monde. Si vous n’utilisez pas Linux, recherchez les mises à jour sur l’écran À propos de Chrome OS dans l’application Paramètres. Google a retiré la mise à jour .147 et poussera à la place la précédente mise à jour .114 sur votre ordinateur. Quelle que soit la solution que vous utilisez, ne vous embêtez pas à laver votre Chromebook sous tension, cela ne fera rien pour améliorer les performances, cela ne fera que perdre quelques minutes de votre temps à sauvegarder vos applications et à vous reconnecter à vos sites Web. Si vous êtes un utilisateur Linux et que vous effectuez un powerwash ou que vous revenez à .114, Chrome Unboxed indique que vous ne pourrez pas activer Linux si vous ne l’avez pas déjà configuré sur la machine.

Google est conscient du problème et travaille sur une solution, qui devrait arriver le plus tôt possible. Si votre Chromebook est toujours en .114, bonne nouvelle ! Vous n’avez pas à vous en occuper car Google a retiré la mise à jour .147 afin que davantage d’utilisateurs ne soient pas mis à jour automatiquement dans la misère.