Google Tivoli est un service qui enseignera les langues étrangères

Google travaillerait sur un service pour enseigner les langues étrangères. Le projet s’appelle Tivoli en interne et devrait fonctionner via la recherche Google. On pense que le service pourrait être lancé plus tard cette année.

Google a fait de nombreux progrès au fil des ans en matière d’IA et de traitement du langage naturel, avec des services tels que Google Assistant et le filtrage des appels utilisant ces intelligences. L’entreprise a également établi Google Translate comme l’un des services incontournables pour la traduction linguistique.

Maintenant, The Information rapporte (h/t : MySmartPrice) que Google travaille sur un service qui utilise l’IA conversationnelle pour enseigner les langues étrangères via la recherche Google. Le projet s’appelle Tivoli en interne, selon les sources du point de vente, et sera probablement lancé plus tard cette année.

Le développement de Tivoli aurait commencé il y a deux ans en utilisant le modèle de conversation neuronale Meena, qui a évolué vers LaMDA (Modèle de langage pour les applications de dialogue). Google a présenté LaMDA lors de sa conférence sur les E/S le mois dernier, le modèle étant capable de répondre à des signaux de conversation plus subtils sans avoir simplement à cracher des faits.

On pense que Tivoli fonctionnera initialement par texte, mais les employés essaient apparemment de trouver des moyens de l’amener à Google Assistant et YouTube. Un exemple de cas d’utilisation YouTube obtenu par le point de vente est que Tivoli créerait des quiz linguistiques, les téléspectateurs s’enregistrant après avoir regardé une vidéo. L’IA traiterait ensuite la vidéo enregistrée pour évaluer les performances des téléspectateurs.

Les sources de l’Information ajoutent qu’un service alimenté par l’IA qui enseigne de nouvelles langues est un « cas d’utilisation pratique mais à faible enjeu » où des erreurs mineures sont peu susceptibles d’avoir des conséquences graves.

Utiliseriez-vous un service comme celui-ci sur des cours de langue du monde réel, des applications comme Duolingo et d’autres solutions ? Faites-nous savoir ci-dessous.