Google traite enfin le spam de partage de Drive

Google vous aide à lutter contre le spam de partage de Drive en vous permettant de bloquer des utilisateurs.Vous pouvez également supprimer tout ce qu’un spammeur a partagé.La solution prendra quelques mois pour atteindre tout le monde.

Utilisez Google Drive assez longtemps et vous recevrez invariablement du spam, qu’il s’agisse d’une escroquerie par hameçonnage ou d’une annonce “ pour adultes ” pas si subtile – et sans mesures de base pour arrêter les contrevenants, vous pourriez même obtenir le même courrier indésirable encore et encore. . Cependant, la société traite enfin le problème, car Android Police note que Google ajoute des outils de blocage vitaux à Drive.

Google Drive vous permettra bientôt d’empêcher les utilisateurs de partager du contenu, ce qui vous aidera à contrecarrer les utilisateurs ayant un historique de spam. Vous pouvez également révoquer l’accès de quelqu’un, même si vous l’avez déjà partagé. Et si vous avez une surabondance de matériel spammé, vous pouvez supprimer tous les fichiers et dossiers partagés par un utilisateur donné.

Voir également: Les meilleurs services de stockage cloud pour Android

Google prévoit de déployer les contrôles anti-spam Drive au cours des “prochains mois”. À leur arrivée, vous devriez les trouver dans la section “Partagés avec moi” de Drive.

Ce n’est pas une solution parfaite. Vous ne pouvez pas mettre en liste blanche les adresses e-mail autorisées à partager avec vous, par exemple. Les outils de blocage vous aideront au moins à faire face au spam Google Drive quand il arrivera, et cela peut être utile si vous devez couper les liens avec quelqu’un et préférez ne pas voir ses contributions chaque fois que vous devez trouver un document important.