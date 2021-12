Google transforme votre Pixel 6 et Galaxy S21 en clés de voiture numériques

De retour lors de la keynote Google I/O 2021, la société a annoncé que la prise en charge des clés de voiture numériques arriverait sur certains appareils Android. Grâce à la puissance offerte par les puces Ultra Wideband, votre téléphone et votre véhicule peuvent communiquer entre eux tout en abandonnant la clé physique dans le processus. Bien qu’annoncée dans le cadre d’Android 12, la fonctionnalité n’était pas encore disponible, du moins jusqu’à présent.

Dans un article de blog détaillant un total de dix fonctionnalités différentes destinées à « tous » les utilisateurs d’Android, Google a confirmé que la prise en charge des clés de voiture numériques est disponible. Cependant, il y a quelques pièges à prendre en compte, car la fonctionnalité est actuellement limitée aux séries d’appareils Pixel 6 et Galaxy S21. Une limitation beaucoup plus importante est que vous devez utiliser des modèles BMW spécifiques pour en profiter.

Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement pointer votre Pixel 6 ou Galaxy S21 vers n’importe quelle voiture et le déverrouiller automatiquement, même s’il est intégré à Android Auto. Au lieu de cela, vous devrez probablement acheter un nouveau véhicule entièrement, ce qui est un défi de taille pour tout le monde en ce moment, compte tenu des problèmes actuels de pénurie de puces dans le monde.

Ce qui rend la prise en charge des clés de voiture numériques intéressante, c’est que grâce à la puce UWB intégrée dans le Pixel 6 Pro, vous n’aurez même pas à sortir votre téléphone de votre poche. Une fois votre téléphone à proximité de votre voiture, il se déverrouillera automatiquement.

Selon 9to5Google, la fonctionnalité ne prend en charge que NFC pour le moment, qui est également disponible pour le Pixel 6, mais cela vous oblige toujours à prendre votre téléphone et à le « taper » contre le côté de votre voiture, un peu comme vous le feriez avec Google. Payer ou Samsung Pay.

Maintenant, si vous vous demandez quelles voitures sont compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité de clé de voiture numérique sur Android 12, vous avez de la chance. Selon l’annonce faite plus tôt cette année, toutes les voitures BMW sorties en 2020 et 2022 pourront en profiter, avec la prise en charge de plus de véhicules en route.

