Google Translate aura un nouveau design adapté à l’esthétique d’Android 12 | La technologie

Les changements de conception à venir avec Android 12 semblent affecter toutes ses applications et services. La dernière en date connue est que le traducteur de Google aurait une nouvelle interface adaptée à Material You.

Google lance toujours des versions d’essai de la nouvelle version de son système d’exploitation et, est-ce qu’Android 12 devrait officiellement atteindre les appareils compatibles à l’automne de cette année. Cette version d’Android est axée sur la couleur et le design, à tel point que de nombreuses applications et services vont subir une refonte complète.

La dernière chose que l’on vient de savoir, c’est que le traducteur Google fait partie de cette liste de modifications de conception. La découverte vient de la main de XDA-Developers, qui ont recherché et trouvé les modifications qui atteindront le traducteur de Google.

Ces changements ne seront pas subtils et, en vérité, Google Translate est depuis plusieurs générations avec un design vraiment dépassé qui ne correspond pas à l’esthétique actuelle d’Android.. Il semble que l’heure du changement soit venue, avec l’arrivée d’Android 12 et la récente confirmation des Google Pixel 6 et 6 Pro.

La nouvelle interface brille par sa simplicité, l’ensemble est plus esthétique et les bordures inutiles sont supprimées au profit d’une large esplanade de contenu à remplir. Les accents au sein de l’application sont colorés et, bien que cela soit à confirmer, s’ils suivent les lignes de Material You, ils peuvent changer en fonction de la personnalisation de l’utilisateur.

La zone de saisie n’existe plus en tant que telle et à la place il y a un espace vide dans lequel écrire. Le choix de la langue se fait dans la zone inférieure pour favoriser l’accessibilité dans les terminaux plus grands et, maintenant, il semble qu’il y ait une icône d’utilisateur dans la zone supérieure droite.

On ne sait pas si c’est maintenant qu’il sera nécessaire de créer un compte pour accéder au traducteur de Google, bien que ce serait le leur si ce n’était pas le cas. Les modifications ne sont pas définitives, car Google n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

La seule chose à faire est d’attendre que ceux de Mountain View lancent officiellement Android 12 afin de vérifier toutes les modifications qui ont été apportées aux applications et services Google.