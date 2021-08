Google Translate pourrait obtenir une refonte massive de l’interface utilisateur pour le prochain Pixel 6

in

Google Translate est l’un des services de l’entreprise qui n’a pas connu beaucoup d’amour depuis un certain temps maintenant, mais cela pourrait changer bientôt. Google semble travailler sur une refonte majeure de l’application Translate.

Les développeurs XDA ont repéré la nouvelle interface utilisateur dans le cadre de la version 6.21 de l’application qui a été déployée au cours du week-end. La dernière version comprend une nouvelle activité intitulée “NewTranslateActivity” qui introduit une nouvelle interface. Cependant, certaines fonctionnalités clés de la nouvelle interface utilisateur restent inactives pour le moment, telles que le bouton de l’appareil photo, le bouton Plus, le bouton étoile en haut à gauche et le bouton de compte en haut à droite.

Le nouveau design serait également conforme à la sortie prochaine de la série Google Pixel 6, qui a été officiellement dévoilée plus tôt dans la journée avec la nouvelle puce Tensor. L’entrée Manifest pour cette nouvelle activité contient une chaîne appelée “app_name_p21”, soi-disant en référence aux nouveaux appareils Pixel qui exécutent Android 12. Étant donné que la nouvelle puce Google Tensor met l’accent sur la photographie informatique et la reconnaissance vocale, il est possible que la refonte de l’interface utilisateur soit également lié aux prochains smartphones phares de Google.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le nouveau relooking de Translate semble également se concentrer sur l’accessibilité à une main. Par exemple, l’interface utilisateur déplace le sélecteur de langue, la caméra, le microphone et d’autres boutons vers le bas de l’écran à partir de leur emplacement actuel en haut.

L’option permettant d’accéder au guide de conversation, aux transcriptions enregistrées, aux paramètres et à la traduction hors ligne via le menu hamburger a également disparu. Vraisemblablement, vous pouvez y accéder à partir du bouton Plus en bas à droite.

Le nouveau design n’a pas encore été déployé sur les meilleurs téléphones Android de Google. Cependant, il n’est pas clair s’il s’agira d’une version exclusive de Pixel, bien que les versions précédentes de Google indiquent que cela pourrait être le cas, en particulier avec le Pixel 6 et sa nouvelle puce Tensor en route.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.