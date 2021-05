Google travaille à la construction d’un ordinateur quantique avec correction d’erreur d’ici 2029 et dévoile son campus Quantum AI

L’informatique quantique fonctionne en qubits ou en bits quantiques au lieu de bits normaux et elle a la capacité d’augmenter de manière exponentielle la quantité d’informations pouvant être traitées

Ordinateur quantique: Le géant des moteurs de recherche Google a annoncé mardi à I / O qu’il travaillait à la construction d’un ordinateur quantique utile et corrigé des erreurs au cours de cette décennie. Maintenant, le géant de la technologie a révélé son campus Quantum AI basé à Santa Barbara où il travaillerait sur la technologie. Le campus possède des laboratoires de recherche sur le matériel, un centre de données quantiques ainsi que des installations pour la fabrication de puces de processeurs quantiques. Avec l’aide de cette technologie, Google espère que des problèmes majeurs tels que la faim dans le monde et le changement climatique pourront être résolus.

Le développement est intervenu environ un an et demi après que le géant de la technologie a déclaré qu’il avait atteint la suprématie quantique, affirmant qu’un calcul qui prendrait 10000 ans ou plus à un supercalculateur traditionnel avait été effectué par son ordinateur quantique en seulement 200. secondes. La suprématie quantique fait référence à un jalon dans lequel un ordinateur quantique est capable d’effectuer un calcul qui serait autrement impossible sur un ordinateur traditionnel.

Cependant, plusieurs entreprises ont travaillé sur leurs propres ordinateurs quantiques et ont également remis en question les progrès que Google prétend avoir réalisés. À l’époque où Google a annoncé sa réalisation de la suprématie quantique, IBM avait déclaré que le calcul effectué par son ordinateur quantique pouvait être effectué en 2,5 jours ou même moins par un supercalculateur traditionnel, jetant une ombre de doute sur le développement du géant des moteurs de recherche.

L’informatique quantique fonctionne en qubits ou en bits quantiques au lieu de bits normaux et elle a la capacité d’augmenter de manière exponentielle la quantité d’informations pouvant être traitées, atteignant des vitesses de traitement beaucoup plus rapides. Selon Google, cette puissance de traitement supplémentaire serait utile dans la simulation précise des molécules et donc de la nature, ce qui permettrait aux entreprises de créer des engrais plus économes en carbone, de concevoir de meilleures batteries, voire de développer des médicaments plus ciblés. .

Cela, dit-il, serait possible parce que l’ordinateur quantique pourrait exécuter des simulations précises avant qu’un investissement dans des prototypes du monde réel ne soit fait.

Mais même si Google a déclaré qu’il avait atteint la suprématie quantique, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir construire un ordinateur quantique utile, a déclaré la société basée à Mountain View. Cela est particulièrement vrai parce que les ordinateurs quantiques actuels sont constitués de moins de 100 qubits et que Google vise à en créer un avec un énorme 10,00 000 qubits. Cela se ferait dans un processus en plusieurs étapes, dont la première serait de minimiser les erreurs commises par les qubits. Il rassemblerait ensuite 1000 qubits physiques pour former un seul qubit logique, ce qui jetterait les bases du transistor quantique.

Google est cependant optimiste quant à son parcours difficile, Hartmut Neven, responsable du programme d’IA quantique de Google, affirmant qu’ils disposent de tous les composants importants ainsi que de la feuille de route pour atteindre la cible, ce qui les rend confiants.

