Google travaille avec une chaîne d’hôpitaux pour créer des algorithmes de santé | La technologie

Google et la chaîne hospitalière américaine HCA Healthcare ont signé un accord pour développer des algorithmes de soins de santé. Les entreprises stockeront et traiteront les données extraites des dossiers médicaux des patients pour développer des outils qui rationaliseront les processus hospitaliers et permettront aux médecins de prendre de meilleures décisions.

Google et la chaîne hospitalière américaine HCA Healthcare ont signé un accord pour développer des algorithmes de soins de santés en utilisant les données des patients stockées par l’hôpital, rapporte le Wall Street Journal.

Les entreprises stockeront et traiteront les données extraites des dossiers médicaux des patients pour développer des outils qui rationaliseront les processus hospitaliers et permettront aux médecins de prendre de meilleures décisions.

C’est la dernière initiative du géant de la technologie à faire partie de l’industrie de la santé aux États-Unis qui vaut plus de 3 000 milliards de dollars.

Google essaie depuis des années de prendre pied sur ce marché – pas toujours avec succès – et a trouvé une niche dans l’exploitation des données numérisées des dossiers médicaux.

“Les données sont extraites de chaque patient en temps réel”, a déclaré au WSJ le Dr Jonathan Perlin, médecin-chef de HCA. “Une partie de ce que nous construisons est un système nerveux central pour aider à interpréter les différents signaux”, fait remarquer.

Ce n’est pas la première fois que Google a accès aux données médicales des patients d’une grande entreprise et cela n’a pas toujours été vu d’un bon œil.

Son accord avec l’entreprise médicale Ascension, responsable du plus grand réseau de centres de santé catholiques du pays, a conduit à une enquête pour voir si la collecte massive de données et de dossiers médicaux des patients aux États-Unis était conforme aux lois sur la vie privée des pays.

HCA a noté que Google n’est pas autorisé à utiliser les informations identifiables des patients en vertu de l’accord. Le système hospitalier est celui qui contrôle l’accès aux données et les scientifiques de Google n’obtiendraient que des données anonymisées.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Ana Zarzalejos.