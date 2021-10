Google travaillerait déjà sur une nouvelle puce Tensor pour le successeur du Pixel 6

Un nouveau rapport de 9to5Google suggère que Google envisage d’utiliser un chipset Tensor de deuxième génération pour alimenter les téléphones de la série Pixel 7. L’équipe APK Insight de la publication a trouvé des références à un nouveau nom de code « Cloudripper » lors de la recherche d’applications incluses dans les derniers téléphones de la série Pixel 6.

Le rapport affirme que Cloudripper est lié à un chipset Google Tensor de deuxième génération portant le numéro de modèle GS201. La puce Tensor de première génération de Google, qui alimente les meilleurs téléphones Android de Google, porte le numéro de modèle GS101. Le même numéro de modèle GS201 a également été repéré par le pronostiqueur Mishaal Rahman dans les modifications de code Android récemment soumises.

La puce Google Tensor de nouvelle génération, GS201, est en préparation (car bien sûr, à quoi vous attendiez-vous ?) : https://t.co/oZtKc9E30R – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 28 octobre 2021

Le fait que des références à « Cloudripper » soient incluses dans les applications Pixel 6 semble déjà suggérer que Google envisage de continuer à utiliser des puces personnalisées dans les téléphones Pixel à l’avenir. Cependant, aucun autre détail concernant le chipset n’a été révélé jusqu’à présent. Cela dit, nous nous attendons à ce que le Tensor de deuxième génération offre des performances plus rapides et des capacités d’IA encore plus impressionnantes.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le chipset Tensor de première génération de Google est construit sur un processus de 5 nm, tout comme le Snapdragon 888 de Qualcomm et l’Exynos 2100 de Samsung. Il utilise une configuration à trois clusters avec deux cœurs Arm Cortex-X1, deux cœurs Cortex-A76 et quatre cœurs Cortex-A55 .

Le chipset dispose également d’un GPU Mali-G78MP20, ce qui lui permet d’offrir une meilleure expérience de jeu que l’Exynos 2100. Cependant, ce qui le distingue des autres SoC mobiles phares, ce sont ses performances d’IA. Google a construit la puce autour du travail d’IA et d’apprentissage automatique effectué avec Google Research

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

laissez-moi échanger des personnages et des objets s’il vous plaît

Les fonctionnalités de Genshin Impact que nous aimerions voir

MiHoYo a consacré d’innombrables heures de travail pour mettre continuellement à jour Genshin Impact avec de nouvelles fonctionnalités, mais nous aimerions encore en voir quelques-unes faire leur chemin vers le jeu.