Google travaillerait sur un système pour rendre beaucoup plus facile la recherche d’appareils perdus | La technologie

La perte de votre mobile appartient peut-être au passé et Google travaillerait sur un système capable de trouver des appareils plus rapidement et plus confortablement.

La chose la plus normale après avoir perdu un mobile est simplement de regretter la situation, la récupération des téléphones est généralement une tâche ardue et avec peu de chances de succès. Cette situation n’a pas beaucoup changé au fil des années et au milieu de 2021, nous continuons de retrouver de la famille ou des amis qui ont irrémédiablement perdu leurs appareils.

Google veut mettre fin à cette situation et pour cela, ils travailleraient sur un système de suivi ou de récupération avec une opération similaire à “Find My” d’Apple.. Et, est-ce que ce nouveau système utiliserait les différents téléphones Android du monde entier pour aider à localiser un appareil perdu. Ces équipes serviraient de balises de connexion et de positionnement.

Tout cela a été découvert grâce au travail de XDA pour enquêter sur le code source de la dernière version des services Google Play. Dans leur recherche d’actualités, ils sont tombés sur une série de lignes qui indiquent ou impliquent l’intention de Google d’utiliser des terminaux Android comme points de position..

Google n’a rien confirmé pour le moment et il est possible qu’ils ne le fassent pas tant que le système n’est pas complètement prêt, bien qu’il soit également possible que cela ne soit jamais effectué. Mais la vérité est qu’il serait étrange que Google ne parie pas sur quelque chose d’aussi utile et que les terminaux avec iOS aient depuis plusieurs générations.

Dispositif de suivi Apple qui vous permet de localiser vos objets via l’application Find sur votre iPhone ou iPad via Bluetooth. Si vous avez un iPhone 11 ou un iPhone 12, utilisez la technologie ultra large bande pour localiser avec une précision centimétrique.

La seule chose que nous pouvons faire est d’attendre et de voir si la proposition de Google finit par devenir une réalité. Ils se réservent peut-être les surprises pour la présentation d’Android 12 de manière stable à l’automne de cette année avec les nouveaux terminaux Google Pixel. Quoi qu’il en soit, nous espérons qu’il atteindra les appareils Android et évitera ainsi les frayeurs en rentrant chez vous et en ne remarquant pas le téléphone portable dans votre poche.