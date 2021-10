Google tue ses plans pour les comptes bancaires intégrés à Pay avant même leur lancement

Google Pay n’obtiendra finalement pas ces comptes Plex

Les plans de Google l’année dernière pour créer un service bancaire de marque pourraient ne jamais se concrétiser. Selon le Wall Street Journal, Google abandonne “Plex”, son approche multi-banques pour intégrer les services financiers plus directement dans le Google Pay repensé. La société travaillait avec plusieurs banques partenaires pour offrir aux comptes certains ensembles de fonctionnalités standardisés et une intégration approfondie dans des services tels que Pay, associés à d’autres fonctionnalités centrées sur le client, telles que l’absence de découvert ou de frais mensuels. Cependant, aucune date de sortie réelle n’a jamais été fixée pour Plex, et le projet aurait été abandonné.

Citant les “personnes familières avec le sujet” habituelles, les explications de la chute de Plex incluent apparemment la perte de paiements, le directeur Caesar Sengupta, qui y a été fortement impliqué. Mais même en dehors du niveau exécutif, l’équipe Google Pay a apparemment connu quelques mois assez difficiles, avec des employés de niveau inférieur fuyant la division après la réimagination de l’application l’année dernière et le service n’a pas eu l’impression ou l’adoption attendue par les clients.

En fait, nous avons aimé le service repensé lorsque nous l’avons essayé l’année dernière, et les nouvelles fonctionnalités telles que la numérisation des e-mails et des reçus Google Photos étaient à la fois uniques et très pratiques. Cependant, Google Pay reste un petit acteur dans l’espace plus large des paiements sans contact. Une étude réalisée l’année dernière par Pulse Network (qui fait partie de la carte Discover) a affirmé qu’elle ne représentait que 3% du marché.

Plex était destiné à s’appuyer sur l’expérience globale en offrant une intégration bancaire plus approfondie que le service Plaid existant fourni, y compris des avantages tels que la possibilité de mettre de l’argent en silo pour des objectifs spécifiques et de définir des alertes de dépenses et de dépôts, le tout sans frais de découvert ou de service mensuel. Depuis l’annonce de l’année dernière, Plex est sur liste d’attente via des partenaires tels que Citi et Stanford FCU.

Google avait prévu d’offrir des comptes Plex via au moins neuf banques partenaires à un moment donné, et selon le Wall Street Journal, certaines d’entre elles ignoraient que le projet avait été annulé. De nombreuses banques participant au programme étaient plus petites, et certaines, comme Citigroup, auraient été enthousiasmées par la perspective et avaient environ 400 000 personnes sur liste d’attente pour l’essayer. Malheureusement pour eux, il semble que Plex ne se produise pas après tout.

