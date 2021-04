Google tue une autre de ses applications, mais celle-ci mérite probablement de mourir – .

Google est devenu quelque peu tristement célèbre pour avoir fermé ses applications et services dès qu’ils montrent des signes de ralentissement, et cela ne semble pas avoir changé au cours de la nouvelle année. Comme indiqué par 9to5Google, la société ferme l’application Google Shopping sur iOS et Android dans les mois à venir et dirigera plutôt les utilisateurs vers l’expérience Web. Les applications continueront de fonctionner jusqu’en juin, mais elles cesseront de fonctionner après cela.

“Dans les prochaines semaines, nous ne prendrons plus en charge l’application Shopping”, a déclaré un porte-parole de Google à 9to5Google, interrogé sur l’arrêt imminent. «Toutes les fonctionnalités offertes aux utilisateurs par l’application sont disponibles dans l’onglet Shopping. Nous continuerons à développer des fonctionnalités dans l’onglet Shopping et d’autres surfaces Google, y compris l’application Google, qui permettent aux internautes de découvrir et d’acheter facilement les produits qu’ils aiment. “

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi les mieux notées – maintenant en vente à moins de 6 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 4,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La disparition de l’application Google Shopping a été découverte pour la première fois par XDA-Developers la semaine dernière, qui a découvert des chaînes et du code dans la mise à jour de la version 59 qui comprenait le mot «coucher de soleil», suivi du message suivant: «L’application n’est pas disponible pour le moment, mais vous pouvez continuer vos achats sur shopping.google.com. ” Une fois la prise en charge de l’application terminée en juin, ce sera le message que les utilisateurs verront lorsqu’ils tenteront d’ouvrir l’application sur leur téléphone.

Si vous n’avez jamais utilisé Google Shopping, c’est un service qui vous permet d’acheter des milliers d’articles dans des dizaines de catégories de produits. Google Shopping extrait des articles de magasins partout sur le Web, y compris de grands détaillants comme Target, Walmart et Best Buy, de petits magasins avec une présence en ligne et même eBay.

Comme le souligne 9to5Google, l’expérience de l’application est pratiquement identique à celle du site Web, mais au lieu d’un tiroir de navigation dans le coin supérieur gauche de l’écran, l’application dispose d’une barre de menus en bas qui comprend un écran «Accueil» plein d’articles recommandés, un onglet “Enregistré” pour les articles que vous voudrez peut-être acheter plus tard, un onglet “Notifications” pour vous montrer toutes les mises à jour pertinentes sur vos commandes et un onglet “Panier” pour tous les articles que vous êtes prêt à acheter .

En effet, l’application Google Shopping ne fait rien que le site ne peut pas faire, et il ne doit pas y avoir non plus une base d’utilisateurs importante si Google prévoyait de la supprimer avec un préavis de quelques semaines. Quoi qu’il en soit, il peut être ajouté à Google Graveyard, rejoignant les goûts de Loon, Google Play Music, Google Daydream, Inbox by Gmail, Google+, Google Allo, Chromecast Audio et toutes les autres applications, services et appareils qui ont obtenu la hache.

Top Deal du jour Cet ouvre-bocal automatique est devenu viral sur TikTok et les gens inondent Amazon pour en obtenir un! Prix: 32,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.