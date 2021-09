Google TV a le pouvoir de l’anime et de la recherche de son côté

Si vous êtes un grand fan de séries animées comme Tenchi Muyo, One Piece, et peut-être aussi de certains trucs sortis cette décennie (pouvez-vous dire que je n’y connais pas grand chose en anime ?), essayez de le rechercher sur le plus proche Gadget alimenté par Google TV comme le nouveau Chromecast. La bibliothèque de Crunchyroll d’exportations japonaises populaires a été ajoutée à la fonction de recherche à l’échelle du système d’exploitation, pour mieux vous gaver.

9to5Google a repéré des émissions Crunchyroll apparaissant dans l’interface de Google TV au cours des dernières semaines. L’application est disponible pour Android TV depuis longtemps, bien sûr, mais elle semble maintenant être entièrement intégrée dans la nouvelle expérience d’écran d’accueil, comme le sont déjà d’autres services populaires. Curieusement, bien que le service Funimation soit répertorié dans au moins la liste des services de certains utilisateurs, il ne semble rien faire pour le moment – ​​la société mère de Funimation, Sony, a acheté Crunchyroll à la fin de l’année dernière, mais les deux bibliothèques ne sont pas encore intégrées.

Comme pour la plupart des parties de l’interface Google TV, cette fonctionnalité n’a pas encore été déployée sur Android TV en général. L’interface Google TV fonctionne sur Android TV et est actuellement sur Chromecast de Google et quelques téléviseurs plus récents de Sony et TCL.